بتروجت يؤكد استمرار هيثم شعبان في الإدارة الفنية لفريق الكرة

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانا إعلاميا، أكد خلاله استمرار هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حتى نهاية عقده.



وقال النادي في بيانه: "يؤكد مجلس إدارة نادي بتروجت، استمرار هيثم شعبان على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة حتى نهاية عقده مع النادي".

وأضاف: "وإذ يشدد النادي على تمسكه باستكمال مشروعه مع الكابتن هيثم شعبان مع استمرار كامل الدعم للجهاز الفني".



ويستعد فريق بتروجت لمواجهة بورتو السويس في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.