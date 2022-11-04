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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف بـ 3 جنيه والعلاج بالمجان ... "صدى البلد" يرصد تطوير مستشفى حميات قليوب ..شاهد

مستشفى حميات قليوب
مستشفى حميات قليوب

تعد مستشفى حميات قليوب بمحافظة القليوبية أحد أهم المستشفيات المركزية التي تقدم خدماتها للمرضى خاصة فى حالات الأمراض المعدية والحميات وأمراض الكبد والجهاز الهضمي مع مراعاة الرعاية الصحية والجسدية والنفسية للمريض.

 

الانتهاء من تطوير مستشفى حميات قليوب
 

وقال وائل سعد المدير المالي والإداري لمستشفى حميات قليوب خلال لقائه بـ صدى البلد ان المستشفى تخدم مستشفى حميات قليوب مناطق جنوب القليوبية وهى مناطق مدينة قليوب والقرى التابعة لها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وشبين القناطر.


وأشار سعد لـ صدى البلد وتقدم المستشفى خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضى الغير قادرين من خلال العيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ بها ، مضيفا أنه تم رفع كفاءة المستشفى وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية ذات الكفاءة العالية ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ورفع القدرة الاستيعابية للمستشفى ، حيث تم افتتاح وحدة جديدة للعناية المركزة تضم أحدث الأجهزة ، وزيادة عدد الأسرة بالقسم الداخلي لاستقبال الحالات المرضية المختلفة

زيادة عدد الأسرة إلى 35 سرير لخدمة المرضى

وأضاف أن المستشفى كانت في بداية الأمر 18 سريرا، الآن تم زيادتها إلى 35 سريرا لاستقبال وخدمة المرضى بالإضافة الى انشاء محطة للأكسجين ، كما شهدت المستشفى تطوير المعمل الطبي لإجراء جميع التحاليل الطبية ، بالإضافة الى تطوير قسم الأشعة لعمل الأشعة اللازمة للمرضى ، وكذلك تزويدها بوحدة أكسجين جديدة لخدمة المرضى المترددين على المستشفى ، وافتتاح عيادة عقر الثعابين والعقارب.

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المستشفى تدعم التعليم الطبي المستمر للكوادر الطبية


كما تدعم المستشفى أيضا التعليم الطبي المستمر للكوادر من أطباء وممرضين وإداريين ، وتلتزم بتطبيق نظام الجودة كما تلتزم بإيجاد بيئة تتميز بالسلامة والأمان وتقليل المخاطر لجميع العاملين والمرضى والموظفين والزوار.


من ناحية أخرى أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية انه تم الانتهاء من أعمال إنشاء مستشفى القناطر الخيرية المركزي بنسبة 100% من الأعمال الإنشائية.


وأشار المحافظ الى انه جاري توريد الأجهزة الطبية حيث تم توريد 14 جهاز تنفس صناعي وتوريد أجهزة التعقيم والاسرة الداخلية والترولي وأسرة العناية المركزة وسيتم تسليم المستشفى بالكامل من خلال لجنة وزارة الصحة المحدد موعدها الشهر الجاري مؤكدا انه وجه بالحفاظ على المعدات والأجهزة الطبية لحين فرشها من قبل المتخصصين ، مشيرا أن المحافظة تعمل جاهدة على تشغيل المستشفى بكامل طاقتها الطبية في أقرب وقت ممكن.


يذكر أن مستشفى القناطر الخيرية المركزي تم انشاؤها بتكلفة 283 مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و٣١ سرير عناية مركزة بالإضافة إلى  ٢٤ حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوى المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة ٢٢٠ سريرا.

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قليوب محافظة القليوبية وزارة الصحة شبين القناطر الرعاية الصحية شبرا الخيمة الخدمات الطبية

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