بدء التجهيزات الأولية لاختبارات المشروع القومي للموهبة الحركية بالقليوبية |شاهد

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الاستعدادات الأولية لاختبارات المشروع القومى للموهبة الحركية لمواليد ٢٠١٥ / ٢٠١٦ ، و المقامة بالصالة المغطاة ببنها يرافقه الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة ومحمود شعبان معاون الرياضة والمشرف العام على المشروع .



وقال الدكتور الصبروط انه سوف تتم اختبارات لاطفال فى اللياقة البدنية والكشف طبى على الصحة العامة للجسم مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، كما يتم إجراء المقابلة الشخصية للمدربين لاختيار من هم أكثر كفاءة لتنفيذ المشروع و على دراية كبيرة بتكوين الطفل و نفسيتهم، و قادرتهم على السيطرة على الأطفال و اخراج افضل ما لديهم .

واشار الى ان المشروع ياتى فى اطار موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن بدء المشروع القومى للموهبة الحركية فى محافظات جديدة من ضمنها القليوبية ، وذلك بتنظيم من الإدارة العامة للبحوث والمكتبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ويبدأ سن قبول النشء بالمشروع من مواليد ١يوليو ٢٠١٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ، وينقسم المشروع إلى مرحلتين، الأولى هى مرحلة "التهيئة الحركية" والثانية مرحلة "التأسيس للنشاط التخصصى"، ويؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية.

وتتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" فى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكرة تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

ويعمل المشروع على تأهيل وجاهزية الأطفال من الجوانب الحركية والبدنية والمهارية، ويتم تنفيذ جميع البرامج والأنشطة المنفذة بالمشروع بشكل علمي مقنن بما يتوافق مع المرحلة السنية للأطفال، ويتم توجيه الأطفال للنشاط الرياضي التخصصي في المرحلة الزمنية المناسبة في ضوء قدراته البدنية ومهاراته الحركية ونتائج قياساته وتفوقه الرياضي.

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