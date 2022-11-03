بعد رفع كفاءته.. وكيل صحة كفر الشيخ تفتتح مركز الحمراء التخصصي

شهدت قرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ، إعادة افتتاح مركز الحمراء التخصصي بعد رفع كفاءة المبنى تحت مبادرة "حياة كريمة" ليكون مركزاً تخصصياً، ومشروع العيادات التخصصية داخل الرعاية الأساسية.



وكلف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، بافتتاحه، تسهيلاً على أهالي قرية الحمراء التي يصل تعداد سكانها لأكثر من 26 ألف نسمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية، والدكتورة آمال حجاج، مديرة الرعاية الأساسية بكفر الشيخ، والدكتور شمس محمد مساعد، مدير الرعاية، والدكتور محمد منير مدير إدارة كفر الشيخ، والدكتور وسام الحشاش مسئول الرعاية الأساسية بالإدارة.