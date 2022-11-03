أخبار النادي الأهلي | الأحمر يواصل التوهج عالميًا.. فيتوريا يكشف سر استبعاد كريم فؤاد.. مؤجلات دور الـ8 من كأس مصر

أ خبار النادي الأهلي …شهد النادي الأهلي على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي يرصدها صدى البلد في السطور التالية..

أ خبار النادي الأهلي …واصل الحساب الرسمي لـ النادي الأهلي تواجده ضمن قائمة الأندية الأكثر بحثًا وتفاعلًا على منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم ، للشهر الثاني على التوالي بتحقيقه أعلى معدل مشاركة على خلال شهر أكتوبر 2022.

أ خبار النادي الأهلي …كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات دور الـ8 المؤجلة لبطولة كأس مصر موسم 2021-2022.

أ خبار النادي الأهلي …أكد الإعلامي أمير هشام، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر خوض مباراة ودية يوم الإثنين المقبل.

أ خبار النادي الأهلي …كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن الأسباب التي أدت لاختيار اللاعبين محمود علاء نجم الاتحاد السكندري وعبد الله جمعة لاعب الزملك واستبعاد كريم فؤاد الظهير الأيمن للنادي الأهلي.

أ خبار النادي الأهلي …أكد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، أن رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الداخلية، لم ينجح في إدارة فريقه أمام الأهلي، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء في الدوري المصري.

أ خبار النادي الأهلي …أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا ‏للمرحلة المقبلة، وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الداخلية التي أقيمت أمس الأربعاء ضمن ‏منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات شملت جزءا بدنيا بجانب تدريبات الكرة.‏