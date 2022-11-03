أخبار النادي الأهلي | الأحمر يواصل التوهج عالميًا.. فيتوريا يكشف سر استبعاد كريم فؤاد.. مؤجلات دور الـ8 من كأس مصر

أخبار النادي الأهلي …شهد النادي الأهلي على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي يرصدها صدى البلد في السطور التالية..
الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا
أخبار النادي الأهلي …واصل الحساب الرسمي لـ النادي الأهلي تواجده ضمن قائمة الأندية الأكثر بحثًا وتفاعلًا على منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم ، للشهر الثاني على التوالي بتحقيقه أعلى معدل مشاركة على خلال شهر أكتوبر 2022.
من بينهم الأهلي.. اتحاد الكرة يعلن مؤجلات دور الـ8 من كأس مصر
أخبار النادي الأهلي …كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات دور الـ8 المؤجلة لبطولة كأس مصر موسم 2021-2022.
الأهلي يخوض ودية الإثنين المقبل بمشاركة محمود وكهربا.. تفاصيل
أخبار النادي الأهلي …أكد الإعلامي أمير هشام، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر خوض مباراة ودية يوم الإثنين المقبل.
رغم توهجه مع الأهلي .. فيتوريا يكشف سر استبعاد كريم فؤاد
أخبار النادي الأهلي …كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن الأسباب التي أدت لاختيار اللاعبين محمود علاء نجم الاتحاد السكندري وعبد الله جمعة لاعب الزملك واستبعاد كريم فؤاد الظهير الأيمن للنادي الأهلي.
مفاجأة.. خالد الغندور: مدرب الداخلية سبب فوز الأهلي برباعية
أخبار النادي الأهلي …أكد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، أن رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الداخلية، لم ينجح في إدارة فريقه أمام الأهلي، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء في الدوري المصري.
تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة الداخلية
أخبار النادي الأهلي …أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة، وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الداخلية التي أقيمت أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات شملت جزءا بدنيا بجانب تدريبات الكرة.
علي معلول ينتظم في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من نزلة البرد
أخبار النادي الأهلي …انتظم علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في مباراة الداخلية التي أقيمت أمس الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.