بإطلالة شتوية .. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي عبر انستجرام

حرصت الفنانة هيفاء وهبي علي مشاركة جمهورها، صورًا جديدة من مصر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت هيفاء وهبي انظار جمهورها بإطلالة شتوية محتشمة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .



وأحيت كل من هيفاء وهبي مع زميلتها إليسا حفلاً غنائياً ضخماً في موسم الرياض يوم 28 أكتوبر الجاري، على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي.

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فيديو كليب أحدث أغانيها "ولد"، على قناتها بموقع "يوتيوب".

وعلقت هيفاء، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "فيديو كليب ولد الآن علي قناتي الرسمية علي يوتيوب وعلي جميع التطبيقات".

فيلم أشباح أوروبا

تصدر فيلم أشباح أوروبا شباك التذاكر ، بعدما حقق 271.259 جنيها في أولي أيام عرضه.

فيلم أشباح أوروبا، بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، وقد تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كانت البداية مع "عقدة الخواجة" ثم تغير إلى "حجر الإسكندر"، وأخيرا استقر فريق العمل على اسم "أشباح أوروبا".