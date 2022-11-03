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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهورها الأخير .. 10 صور أثارت الجدل لـ هيفاء وهبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

حرصت الفنانة هيفاء وهبي، على مشاركة متابعيها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وفيسبوك بعد ظهورها الأخير فى السعودية بدون مكياج.

 

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وتميل الفنانة هيفاء وهبي، إلى ارتداء الملابس المميزة والمختلفة التي تكشف جمالها ورشاقتها، واختيار دار الأزياء العالمية لارتداء أفضل الملابس.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، وغالبا ما تختار أحمر للشفاه باللون البيج أو البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

وتميل هيفاء وهبي، إلى اختيار الشعر الطويل وتفضل اللون الأسود الذي يتناسب مع لون بشرتها ويكشف جمالها.

وإليكم صور هيفاء وهبي

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