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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن .. فنان يعلن رقم تليفونه على الهواء .. لماذا تراجع أحمد العوضي عن دعم صاحب واقعة الكشري؟

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة أبرزها فنان يعلن رقم تليفونه على الهواء، وسبب تراجع أحمد العوضي عن دعم صاحب واقعة الكشري، وتفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل النزوة.

 

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

قال عامل النظافة صاحب واقعة الكشري  في تصريحاته تلفزيونية، إن الفنان أحمد العوضي توقف عن الرد على هاتفه، ولم يتواصل معه منذ التقى به في إحدى المطاعم وتناول معه وجبة أسماك تكريما له بعد فيديو طرده من المطعم الشهير. 

 

غنيت كورال وراء مصطفى كامل .. أبرز تصريحات بهاء سلطان مع أنغام

عبر الفنان بهاء سلطان عن سعادته في استضافته ببرنامج الفنانة أنغام، في الحلقة التي أذيعت مساء الخميس عبر شاشة DMC، قائلا: إنه من أكبر المعجبين لها وخاصة أغنية وحدانية التي استمع لها عشرات المرات.

 

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل “النزوة”.. عائشة بن أحمد بين الخيانة والقتل

حصدت الفنانة عائشة بن أحمد إشادات واسعة من الجمهور، بالتزامن مع عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "النزوة"، على منصة "شاهد VIP"، والذي يشاركها بطولته خالد النبوي وعمر الشناوي.

 

ريم مصطفى: التريندات بتعصبني وحضنت كريم عبد العزيز لما شفته

كشفت  الفنانة ريم مصطفى عن عدم حبها لتقديم الأدوار التي تعتمد على الشكل فقط، وقالت في تصريحاتها "حاربت فترة طويلة لإن كان بيعرض عليها أدوار الفترينة فقط.. وكنت بضطر أرفض أعمال كثيرة بسبب الموضوع ده". 

 

هشام المليجي: معرفش عمرو يوسف ولا حسن الرداد.. وأنا والسقا خدتنا الحياة

كشف الفنان هشام المليجي، أن الفنان أحمد السقا كان الأقرب له خلال فترة الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، على حساب أحمد حلمي الذي كان يدرس في قسم الديكور ولم يكن مقربا منه.

 

علي قدورة يحصل على عضوية نقابة الموسيقيين.. ويوجه الشكر لمصطفى كامل

اجتاز مطرب المهرجانات على قدورة اختبارات نقابة المهن الموسيقية وحصل على عضوية النقابة بعد نجاحه في الاختبارات التي عقدت له بمقر النقابة بوسط البلد.
 

أحمد العوضى مطرب المهرجانات عمر الشناوي خالد النبوى مهرجان

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