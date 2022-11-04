نشرة الفن .. فنان يعلن رقم تليفونه على الهواء .. لماذا تراجع أحمد العوضي عن دعم صاحب واقعة الكشري؟

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة أبرزها فنان يعلن رقم تليفونه على الهواء، وسبب تراجع أحمد العوضي عن دعم صاحب واقعة الكشري، وتفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل النزوة.

قال عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في تصريحاته تلفزيونية، إن الفنان أحمد العوضي توقف عن الرد على هاتفه، ولم يتواصل معه منذ التقى به في إحدى المطاعم وتناول معه وجبة أسماك تكريما له بعد فيديو طرده من المطعم الشهير.

عبر الفنان بهاء سلطان عن سعادته في استضافته ببرنامج الفنانة أنغام، في الحلقة التي أذيعت مساء الخميس عبر شاشة DMC، قائلا: إنه من أكبر المعجبين لها وخاصة أغنية وحدانية التي استمع لها عشرات المرات.

حصدت الفنانة عائشة بن أحمد إشادات واسعة من الجمهور، بالتزامن مع عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "النزوة"، على منصة "شاهد VIP"، والذي يشاركها بطولته خالد النبوي وعمر الشناوي.

كشفت الفنانة ريم مصطفى عن عدم حبها لتقديم الأدوار التي تعتمد على الشكل فقط، وقالت في تصريحاتها "حاربت فترة طويلة لإن كان بيعرض عليها أدوار الفترينة فقط.. وكنت بضطر أرفض أعمال كثيرة بسبب الموضوع ده".

كشف الفنان هشام المليجي، أن الفنان أحمد السقا كان الأقرب له خلال فترة الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، على حساب أحمد حلمي الذي كان يدرس في قسم الديكور ولم يكن مقربا منه.

اجتاز مطرب المهرجانات على قدورة اختبارات نقابة المهن الموسيقية وحصل على عضوية النقابة بعد نجاحه في الاختبارات التي عقدت له بمقر النقابة بوسط البلد.

