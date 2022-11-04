حدود الاقتباس في الموسيقى تقنيا وقانونيا.. ندوة في الأعلى للثقافة الأحد

تنظم الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الكاتب محمد ناصف، في الخامسة مساء بعد غد الأحد، ندوة "حدود الاقتباس فى الموسيقي تقنيا وقانونيا "، وذلك بتعاون عدد من اللجان منها؛ لجنة حماية الملكية الفكرية، و لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه، ولجنة التراث الثقافى غير المادى بالمجلس الأعلى للثقافة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، و الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويدير الندوة: الدكتور أحمد سعيد عزت عامر- أستاذ القانون المدني عضو لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس.

يشارك فى الندوة: د. رشا طموم، أستاذ بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه، ود. خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه بدار الأوبرا المصرية، عضو لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه، ود. محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية، عميد المعهد العالي لفنون الطفل سابقًا، عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي، ويعقب: د, حسام لطفى أستاذ القانون المدنى - جامعة بني سويف.