غرق مركب قبالة السواحل اليونانية والخارجية الفلسطينية تعلق

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنها تتابع قضية غرق قارب قبالة السواحل اليونانية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - فقد قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني أحمد الديك إن الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى اليونان تتابعان باهتمام الأنباء الواردة عن غرق قارب قبالة السواحل اليونانية في 31 اكتوبر الماضي، وتجريان الاتصالات اللازمة مع السلطات اليونانية المختصة للحصول على المزيد من المعلومات بشأن وجود مواطنين فلسطينيين على متن هذا القارب الذي كان يقل 12 شخصا.

وأكد الديك أن جهود الوزارة متواصلة للحصول على معلومات دقيقة بهذا الشأن، وستعلن لاحقا عن أية تفاصيل جديدة.