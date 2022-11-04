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مافيش زيادة في الكهرباء والبنزين.. بشرى من الحكومة للمواطنين| فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل، تغطية خاصة عن القرارات الجديدة الخاصة بالمرتبات وأسعار البنزين والكهرباء وغيرها من القرارات المهمة التي أتخذتها الحكومة مؤخراً لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم.  

واتخذت الدولة، حزمة قرارات من شأنها تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية عن المواطنين المصريين، ومن أبرز هذه القرارات هو ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بـ برامج  الحماية الاجتماعية الجديدة التي تهديها الدولة للمواطنين. 

وتم اتخاذ قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 آلاف جنيه، وتعد هى المرة الثانية لزيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام، وتم اتخاذ بعض القرارات الهامة أيضا كاتخاذ قرار بتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح بين 100 حتى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023. 

ولمتابعة المزيد من التفاصيل حول القرارات الجديدة في إطار توفير الدولة الحماية الاجتماعية للمواطنين، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

شروق عادل صدى البلد القرارات الجديدة لأزمة الاقتصادية العالمية الحماية الاجتماعية الدولة المصرية

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