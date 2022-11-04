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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل محشي باذنجان بمذاق شهي

طريقة عمل محشى باذنجان
طريقة عمل محشى باذنجان

يعد  محشي الباذنجان من الأكلات الشهية التى يحبها معظم المصريين والعرب بفضل مذاقه الشهى.

نقدم لكم طريقة عمل محشي الباذنجان بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة 
 

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مقادير محشي الباذنجان:

باذنجان
أرز
صلصة طماطم
شوربة كوارع
بقدونس
كزبرة خضراء
شبت
فلفل حار
بصل
ثوم
طماطم
بهارات
زعتر
حبهان
ملح
كمون
نعناع طازج
زيت
قرفة
جوزة الطيب

 فلفل أسود 

طريقة عمل محشي الباذنجان:

  • افرمي البصل والثوم فى الكبة ثم شوحيهم فى حلة بها سمنة على النار.
  • افرمي الطماطم وتبليها بجميع البهارات والملح و الفلفل الأسود و الشطة و زيت ذرة و نعناع طازج وأضيفيها على الخليط السابق.
  • أضيفي الارز المغسول والمصفى و قلبيهم جيدا ثم قوري الباذنجان واحشيه بالخليط المعد سابقا ورصيه في حلة بها شرائح البصل و الجزر و مكعبات المرقة.
  • اضيفي الماء على الباذنجان و ضعيها على نار هادئة حتى ينضج وقدمى محشي الباذنجان على سرفيس كبير بعد تنسيقه بشكل جيد.
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