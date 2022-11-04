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خلّصت على أخوها .. تفاصيل صادمة في جريمة التيك توك | فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة جريمة قتل بشعة لفتاة قتلت شقيقها لاعتراضه على سلوكيات تعاملها مع السوشيال ميديا، فقامت بقتله داخل المنزل باستخدام آلة حادة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية  إخطارًا من المقدم أحمد الشهاوي مأمور قسم شرطة ثان المحلة بورود بلاغ من أهالي منطقة سكة زفتي بطنطا، بسماع صراخ عقب قتل فتاة تعاني في العقد الثالث من عمرها تدعي "ي.ش.ا " وويبلغ عمرها 29 سنة لشقيقها "ا.ش.ا"34 سنة باستخدام سلاح أبيض.

وطبعا على الفور انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والمقدم محمد برلسي مفتش مباحث الفرع وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث. 

وأفادت والدة الشاب الضحية أثناء التحقيقات أن شقيقته تعاني من اضطرابات نفسية منذ 7 سنوات، الأمر الذي دفعها للدخول في عزله داخل غرفتها والتفرغ للتعامل مع السوشيال ميديا وبرامج تيك توك، مما تسبب في نشوب مشادة مع شقيقها وتمكنها من قتله بواسطة سكين المطبخ في غفلة أثناء تواجده بمنزل الأسرة.

لمتابعة المزيد من التفاصيل جول الواقعة، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:.  

صدى البلد شروق عادل جريمة قتل فتاة قتلت شقيقها برامج تيك توك

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