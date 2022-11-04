زاهى حواس يطالب بـ 100 ألف توقيع من المصريين لاستراد الآثار المسروقة

قال الدكتور زاهي حواس، أن هناك وثيقة باللغة العربية والإنجليزية على موقعه الإلكتروني الخاص يطالب فيها المصريين بالتوقيع إلكترونيا من أجل الحصول على 100 ألف توقيع والذهاب إلى بريطانيا بالمطالبة بالحصول على حجر رشيد.



أوضح حواس خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن فرنسا أعطت بريطانيا حجر رشيد كهدية منها دون وجه حق في ذلك، مشيرًا إلى أن مصر هي صاحبة الحق في كل الآثار التي تتواجد خارج في المتاحف الدولية الأخرى.

100 ألف توقيع



وناشد عالم الآثار المصري جميع الشخصيات البارزة في المجال الثقافي في مصر بضرورة التوقيع على المذكرة للمطالبة بعودة حجر رشيد لمصر، منوهًا أنه عند الوصول إلى 100 ألف توقيع سوف يتجه إلى بريطانيا مدعومًا بحشد شعبي من خلال تلك الوثيقة لحس بريطانيا على عودة حجر رشيد لمصر.

وأكد زاهي حواس أن منظمة اليونسكو ليست لها قيمة ولا تقوم بدورها خاصة بعد القوانين المتعلقة ببيع الآثار أو عدم إعطاء الدول صاحبة الحق في المطالبة بآثارها المتواجدة في دول أخرى.