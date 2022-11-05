مها الجويني: يمكن إيجاد حلول للتغيرات المناخية من خلال الذكاء الاصطناعي

أكدت مها الجويني رئيس المركز الافريقي للذكاء الاصطناعي، أن يمكن للذكاء الاصطناعي التصدي لتغيير المناخ.



وأضافت مها الجويني، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أنه يمكن إيجاد حلول للتغيرات المناخية من خلال الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن التغيرات المناخية تهدد حياة المواطنين حول العالم، والأمر ليس بهين.

قمة المناخ

وتابعت مها الجويني رئيس المركز الافريقي للذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالتغيرات المناخية سيكون محور نقاش على طاولة قمة المناخ بشرم الشيخ.



