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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مها الجويني: يمكن إيجاد حلول للتغيرات المناخية من خلال الذكاء الاصطناعي

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكدت مها الجويني رئيس المركز الافريقي للذكاء الاصطناعي، أن يمكن للذكاء الاصطناعي التصدي لتغيير المناخ. 

 

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البحث العلمي تعقد ندوة بعنوان الذكاء الاصطناعي ومستقبل التغير المناخي.. الإثنين المقبل


وأضافت مها الجويني، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أنه يمكن إيجاد حلول للتغيرات المناخية من خلال الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن التغيرات المناخية تهدد حياة المواطنين حول العالم، والأمر ليس بهين.

 

قمة المناخ

 

وتابعت مها الجويني رئيس المركز الافريقي للذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالتغيرات المناخية سيكون محور نقاش على طاولة قمة المناخ بشرم الشيخ. 

 

مها الجويني التغيرات المناخية اخبار التوك شو المناه المناخ

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