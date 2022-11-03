البحث العلمي تعقد ندوة بعنوان الذكاء الاصطناعي ومستقبل التغير المناخي.. الإثنين المقبل



أعلنت أكاديمية البحث العلمية والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى التكنولوجيا وفى إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نعلن عن عقد ندوة بعنوان ” الذكاء الاصطناعي ومستقبل التغير المناخي ” وذلك يوم الإثنين الموافق 7/11/2022 حضوريًا بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالدور الثالث بمبنى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .



وتهدف الندوة إلى التعرف على المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ وتأثيرات التغير المناخي على الأمن العام، وكذلك التعرف على تغيرات المناخ والتهديدات المتصاعدة للأمن القومي وعرض العلاقة بين التغير المناخي والموارد الطبيعية والأمن الإنساني والتأثيرات المجتمعية والآثار المتتالية لتأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن الاجتماعي والإنساني، وسيتم عرض دور التكنولوجيا الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي في تعزيز استراتيجية العمل المناخي، ولمزيد من المعلومات

بينما أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج "مشروعى بدايتى" لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2022، وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس اكاديمية البحث العلمي أن الأكاديمية ومنذ 8 سنوات متتالية تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر من منطلق إيمانها بأن الشباب هم المحرك الأساسي لقاطرة التقدم، حيث تدعم الأكاديمية طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية من خلال أحد أهم برامجها" مشروعي بدايتي".



وتقدم الأكاديمية الدعم لأفضل المشروعات فى كافة التخصصات، وأن الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية في مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيًّا، حيث شمل الدعم العديد من التخصصات كالآثاث والديكور، وأفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وانترنت الأشياء، وصناعة الالكترونيات والروبوتكس بالإضافة إلي التكنولوجيا الخضراء، والطاقة والمياه، إلي جانب اللوجستيات، والصناعات البترولية، والبرامج المساعدة لمتحدي الإعاقة، الاستزراع السمكي، وتدوير المخلفات وتجميل المدن، والصناعات الغذائية، والصناعات الحرفية وغيرها.