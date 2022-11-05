بورصة السيارات.. 100 ألف جنيه زيادة في أسعار رينو داستر موديل 2022

ارتفعت أسعار السيارة رينو داستر موديل 2022 بشكل رسمي في السوق المصري، وبلغت الزيادة الجديدة 90 ألف جنيه للفئة الأولى، و 100 جنيه للفئة الثانية.

رينو داستر موديل 2022

مواصفات السيارة رينو داستر موديل 2022

تأتي السيارة رينو داستر موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 156 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة لمنظومة الدفع عن طريق ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء CVT بنظام جر أمامي.

ويمكن للسيارة رينو داستر موديل 2022 التسارع من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 172 كيلومتر في الساعة، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 50 لتر.

رينو داستر موديل 2022

جاءت السيارة رينو داستر موديل 2022 بمساحة تخزين خلفية تتسع إلى 455 لتر، وبنسبة طول كلي بلغت 4341 مم، وبعرض يبلغ بـ 1804 مم، و 1693 مم للارتفاع.

تتوفر السيارة رينو داستر موديل 2022 بعدد من تجهيزات الأمن والسلامة مثل الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وخاصية الثبات الالكتروني، مع دعم السيارة عند المرتفعات، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

رينو داستر موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة رينو داستر موديل 2022

رينو داستر موديل 2022 الفئة الأولى H1 بسعر 444,000 جنيه

رينو داستر موديل 2022 الفئة الثانية H3 بسعر 505,000 جنيه