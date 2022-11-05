214 فنانا يتنافسون على جوائز مهرجان ضي الرابع للشباب العربي

أقر الناقد التشكيلي هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، استقرار لجنة فرز الأعمال المقدمة لـ مهرجان ضي الرابع للشباب العربي، والمقرر افتتاحه نهاية نوفمبر الجارى، على 214 من الفنانين الشباب ليكونوا متنافسين على جوائزه.

وأوضح قنديل، في تصريحات صحفية، أن لجنة فرز الأعمال برئاسة الفنانين الكبيرين الدكتور مصطفى الفقي والدكتور حسن عبد الفتاح، وعضوية الفنانين طارق الكومي والدكتور سامي البلشي، اختارت أعمال 214 فنانا وفنانة من بين 1200 تقدموا للمهرجان في مختلف الفروع، التصوير والرسم والنحت والخزف والجرافيك والتصوير الفوتوغرافي والتجهيز في الفراغ والحلي.

وذكر قنديل أن جاليري “ضي” سيشكل لجنة تحكيم عربية تضم نخبة من كبار التشكيليين العرب لتحكيم المهرجان وإعلان الجوائز المقدمة من أتيليه العرب للثقافة والفنون وتبلغ 300 ألف جنيه.



وتابع قنديل: “وصلنا إلى المحطة الرابعة في قطار المهرجان ونحن أكثر وثوقا في قدرات الشباب من جهة مقومات الإبداع من كل الجهات”، مقدما التحية للجنة فرز المهرجان وداعميه؛ الدكتور أحمد نوار، والدكتور صلاح المليجي، والفنان طارق الكومي، والدكتور أيمن السمري، والدكتور محمد هشام.

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