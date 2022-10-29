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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نجيب والفقى والعبد يتحدثون عن تجربة ممدوح عمار بضي الزمالك.. اليوم

صدى البلد

ينظم أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السابعة من مساء اليوم السبت، بمقره بالزمالك، أمسية نقدية عن تجربة الفنان الراحل الكبير ممدوح عمار، على هامش معرض “مبدعون خالدون” المستمرة فعالياته حتى 7 نوفمبر المقبل.
 

تتضمن الأمسية ملامح إبداع عمار خلال مسيرته الفنية و قراءة جديدة في إبداع ممدوح عمار، مع عرض فيلم وثائقي قصير عن سيرته أعده الفنان التشكيلي عمرو أمين.
 

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للعام الرابع على التوالي.. معرض مبدعون خالدون في جاليري "ضي"

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الجمعة.. افتتاح روف جاليري بجزويت القاهرة

يتحدث في الأمسية الفنان والناقد الكبير عز الدين نجيب والفنان الدكتور مصطفى الفقي والفنان والناقد الدكتور سعد العبد والفنان هرانت كشيشيان والناقدة الدكتورة رشا نبيل،
ويديرها الناقد والكاتب الصحفي علي حامد.
يقول الناقد التشكيلي هشام قنديل إن الاحتفاء بقيمة فنية كبيرة مثل الراحل ممدوح عمار يمثل نموذجا لفلسفة “ضي” في الوفاء لمبدعينا الخالدين الذين أثروا الحياة الفنية، لذا؛ حرصنا على مشاركة لوحات عمار في المعرض الأكبر في تاريخ الحركة التشكيلية المصرية للمبدعين الخالدين والذي وصل عدد لوحاته إلى ألف لوحة لأكثر من مائة فنان وكانت المشاركة، المتميزة لتسعين عملا من أعمال الفنان الكبير بمثابة درة التاج في المعرض.


وأضاف قنديل أن المعرض الذي يستمر حتى السابع من نوفمبر المقبل تزامن مع الدورة الرابعة لمهرجان ضي للشباب العربي والتي شهدت مشاركة ألف فنان من الشباب، ما يؤكد سعينا لاكتشاف مواهب المستقبل دون نسيان الرواد والراحلين، إيمانا من أتيليه العرب للثقافة والفنون بأن تواصل الأجيال هو جسر الاستمرارية الإبداعية في الفن المصري والعربي.

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