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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ابتعد فرأى.. “ضي الزمالك” يحتفي بإبداع ممدوح عمار السبت المقبل

صدى البلد

يحتفي جاليري ضي الزمالك برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السابعة من مساء السبت المقبل، بإبداع الفنان الراحل الكبير ممدوح عمار، على هامش معرض “مبدعون خالدون” المستمرة فعالياته حتى 7 نوفمبر المقبل.
 

حيث ينظم “ضي” ندوة ثقافية عن ملامح إبداع عمار خلال مسيرته الفنية بعنوان “ابتعد فرأى.. قراءة جديدة في إبداع ممدوح عمار”، مع عرض فيلم وثائقي قصير عن سيرته أعده الفنان التشكيلي عمرو أمين.
 

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يشارك في الندوة الفنان والناقد الكبير عز الدين نجيب والفنان الدكتور مصطفى الفقي والفنان هرانت كشيشيان والناقدة الدكتورة رشا نبيل،
ويدير الندوة الناقد والكاتب الصحفي علي حامد.
يقول الناقد التشكيلي هشام قنديل إن الاحتفاء بقيمة فنية كبيرة مثل الراحل ممدوح عمار يمثل نموذجا لفلسفة “ضي” في الوفاء لمبدعينا الخالدين الذين أثروا الحياة الفنية، لذا؛ حرصنا على مشاركة لوحات عمار في المعرض الأكبر في تاريخ الحركة التشكيلية المصرية للمبدعين الخالدين والذي وصل عدد لوحاته إلى ألف لوحة لأكثر من مائة فنان وكانت المشاركة، المتميزة لتسعين عملا من أعمال الفنان الكبير بمثابة درة التاج في المعرض.
 

وأضاف قنديل أن المعرض الذي يستمر حتى السابع من نوفمبر المقبل تزامن مع الدورة الرابعة لمهرجان ضي للشباب العربي والتي شهدت مشاركة ألف فنان من الشباب، ما يؤكد سعينا لاكتشاف مواهب المستقبل دون نسيان الرواد والراحلين، إيمانا من أتيليه العرب للثقافة والفنون بأن تواصل الأجيال هو جسر الاستمرارية الإبداعية في الفن المصري والعربي.

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