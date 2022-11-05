رفعت فياض: الدولة تتبع سياسة ترشيد الإنفاق دون المساس بالمشروعات القومية| فيديو

قال رفعت فياض ، مدير تحرير جريدة الأخبار ، إن مصر نجحت في تعزيز نمو اقتصادها على الرغم من أزمة كورونا ، الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة ، موضحا أن مصر تعد أكبر دولة مستوردة للقمح على مستوى العالم وبالتالي كان لابد من ترشيد الإنفاق بعيدا عن المشروعات القومية.

وأضاف رفعت فياض ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الدولة المصرية أكدت أنها مستمرة في تنفيذ مشروعاتها القومية ، منوها أن ما شهدته مصر من مشروعات قومية على مدار 8 سنوات لم تشهده من 100 عام .

وتابع " فياض " ، أن المشروعات القومية تحقق توفير مستلزمات الإنتاج للسوق المحلي ، وتشغيل أيدي عاملة ، من خلال عمل الشركات الميدانية .

واسترسل " فياض " ، أن الظروف الحالية تتطلب ترشيد الإنفاق في بعض المجالات ، ولكن دون المساس بالمشروعات القومية ، والتعليم ، والصحة .