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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اللجنة المنظمة لقمة المناخ (COP 27) تستقبل 7000 ضيف من مختلف أنحاء العالم

أعضاء لنة قمة المناخ
أعضاء لنة قمة المناخ خلال استقبال الضيوف

قبل ساعات من انطلاق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، بدأت اللجنة المنظمة للمؤتمر، اليوم السبت، في استقبال حوالي 7 آلاف ضيف من مختلف الدول والجنسيات المُشاركة في الدورة (27) من قمة المناخ المُنعقدة في "مدينة السلام" شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022.

وحرص أعضاء اللجنة المنظمة بمطار شرم الشيخ الدولي، على تقديم كافة الخدمات للمُشاركين فور وصولهم، والرد على جميع استفساراتهم، كما خصصت اللجنة المنظمة للمؤتمر، أماكن مُخصصة لإنهاء إجراءات وصول ضيوف قمة المناخ وتجهيز استراحات للضيافة واستراحات كبار الزوار في صالات الوصول الدولي والسفر الداخلي، فضلًا عن تحديد مسارات ووضع علامات إرشادية خاصة للمُشاركين، وتوفير وسائل الانتقال اللازمة لهم من المطار إلى فنادق التسكين، وذلك من خلال تخصيص حافلات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، لخدمة ضيوف المؤتمر ونقلهم داخل المدينة مجانًا.
وتتولي اللجنة المنظمة العمل من خلال  غرف العمليات المركزية والتي تربط بين مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات المشـاركة في المؤتمر، حيث تعتمد على النظـام الإلكتروني لمتابعة مختلف العمليات، بداية من وصـول الوفود إلى المطار، وحتى حضـور الفعاليات في المنطقتين الزرقاء والخضـراء حتى المغادرة.
كما قامت فرق العمل باللجنة المنظمة بمتابعة التجهيزات وإنهاء الإجراءات الخاصة بتسكين واستضافة ٧ آلاف ضيفًا بفنادق شرم الشيخ، كما ستعمل اللجنة على مساعدة وخدمة المُشاركين طوال فترة انعقاد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ.

أعضاء لجنة قمة المناخ خلال استقبال ضيوف المؤتمر
أعضاء لجنة قمة المناخ خلال استقبال ضيوف المؤتمر
أعضاء لجنة قمة المناخ خلال استقبال ضيوف المؤتمر
أعضاء لجنة قمة المناخ خلال استقبال ضيوف المؤتمر
أعضاء لجنة قمة المناخ خلال استقبال ضيوف المؤتمر
أعضاء لجنة قمة المناخ خلال استقبال ضيوف المؤتمر
أعضاء لجنة قمة المناخ خلال استقبال ضيوف المؤتمر
أعضاء لجنة قمة المناخ خلال استقبال ضيوف المؤتمر
أعضاء لجنة قمة المناخ خلال استقبال ضيوف المؤتمر
أعضاء لجنة قمة المناخ خلال استقبال ضيوف المؤتمر
أعضاء لجنة قمة المناخ خلال استقبال ضيوف المؤتمر
أعضاء لجنة قمة المناخ خلال استقبال ضيوف المؤتمر
أعضاء لجنة قمة المناخ خلال استقبال ضيوف المؤتمر
أعضاء لجنة قمة المناخ خلال استقبال ضيوف المؤتمر

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