قبل ساعات من انطلاقها.. ماذا قال كبار المسئولين بالعالم عن قمة المناخ COP27؟

تنطلق غدا الأحد، بمدينة شرم الشيخ أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "COP27"، والتي تشغل بشكل واسع بال زعماء دول العالم وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة والمناخ، وذلك مع أزمة تغير المناخ.

وأكد عدد كبير من قادة العالم وممثلي المنظمات المعنية بشئون البيئة، أهمية قمة المناخ التي تستضيفها مصر، معربين عن أمنياتهم بأن تحقق القمة نجاحًا عالميًا.

وفي السطور التالية، ترصد "صدى البلد"، أبرز ما قاله كبار المسؤولين في العالم عن القمة قبل انطلاقها.

أهمية القمة

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أهمية قمة المناخ "COP27" في مصر، ما أدى إلى تراجعه عن قراره بعدم الحضور.

وقال سوناك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "لا يوجد ازدهار طويل الأمد بدون اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ".

وأضاف: "لا يوجد أمن للطاقة دون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة".

ولفت: "ولهذا سأشارك في "كوب 27" لتقديم توصيات جلاسكو لبناء مستقبل آمن ومستدام".

من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون القمة بأنها "نجاح عالمي رائع حقق قدرا هائلا من الخير للكوكب".

فيما، قال مكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، اليوم السبت، عن أمنياته لمصر بتحقيق نتائج مثمرة خلال قمة المناخ في شرم الشيخ.

وكتب حساب المبعوث الخاص على تويتر: "غدا يجتمع العالم في مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ، لتتضافر الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عملية لتحقيق أهدافنا المناخية العالمية المشتركة".

وأضاف الحساب: "قبل استضافتها مؤتمر الأطراف cop28 في 2023، تتمنى دولة الإمارات لجمهورية مصر العربية الشقيقة كل النجاح وتحقيق نتائج مثمرة في COP27".

مثال كبير

أما جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، فأوضح أن مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، ستضرب مثالا كبيرًا للدول الأخرى في المنطقة على الالتزام بالعمل المناخي، وتوجهها نحو التحول الأخضر، مؤكدًا أن الولايات المتحدة سعيدة كونها جزءًا من جهود تقليل الانبعاثات في مصر.

فيما قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، إن معالجة التغير المناخي لا تقتصر على خفض الانبعاثات ولكن بتمويل المشاريع والحوار، للوصول إلى سلسلة متكاملة لوضع الحلول المناسبة، معربًا عن ثقته بأن COP27 في مصر سيشكل منصة مميزة لإبراز صوت "أوبك".

من جانبه، دعا السفير الألماني بالقاهرة، فرانك هارتمان، الجميع إلى بذل الجهود لإنجاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، مؤكدا أن جميع دول العالم تعاني من التأثيرات السلبية لتغير المناخ.

وقال هارتمان على حسابه بموقع "تويتر"، إنه إذا لم نتحرك الآن فسوف نفقد الفرصة التاريخية .

فيما أكد اتحاد دول الكومونويلث أن مدينة شرم الشيخ تستعد لاتخاذ إجراءات لتهدئة وترويض حرائق العالم بصفتها مضيفة لاجتماع الدورة الـ 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( كوب27) المقرر عقده قي 6 نوفمبر المقبل.

وأبرز اتحاد دول الكومنويلث، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شددت على أهمية الحدث، قائلا: "إنني أؤمن بشدة أن كوب27 هو فرصة لإظهار الوحدة في مواجهة تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال تضافر الجهود والتنفيذ الفعال".