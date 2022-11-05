لعبة الجواسيس.. تفاصيل تجهيز جيش سري في أوكرانيا بقيادة المخابرات البريطانية

كل ذلك يتم في أوكرانيا

أوردت وسائل إعلام روسية، أن هناك أنباء عن أن عملاء من المخابرات البريطانية يعملون على إنشاء وتدريب "قوة سرية" لأغراض إرهابية في أوكرانيا مخصصة لمهاجمة أهداف روسية في شبه جزيرة القرم نيابة عن حكومة كييف.

وثائق مسربة

ونقلاً عن وثائق مسربة ، ذكرت صحيفة " جراي زون" أن عملاء المخابرات البريطانية وقعوا اتفاقية مع أوكرانيا لبناء ما يسمى بجيش إرهاب روسيا.

وذكر التقرير أن خططهم دعت الجيش السري إلى القيام بعمليات تخريبية واستطلاعية تستهدف القرم بمثل الهجمات التي شنت على روسيا في الأسابيع الماضية".

وفي الأسبوع الماضي ، قالت روسيا إنها أحبطت هجومًا بطائرات بدون طيار على أسطولها في البحر الأسود ، تم تنفيذه بتوجيه من المتخصصين البريطانيين الموجودين في مدينة أوتشاكيف في منطقة ميكولايف الأوكرانية".

ضد البنية التحتية الروسية

وقالت موسكو إن لندن شاركت في "تدريب وإعداد وتنفيذ خطط ضد البنية التحتية الروسية والأسطول الروسي في البحر الأسود [بالقرب من شبه جزيرة القرم].".

واتُهمت المملكة المتحدة بالتورط في التفجير الإرهابي الذي وقع الشهر الماضي واستهدف جسر القرم ذي الأهمية الاستراتيجية، والذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وذكرت صحيفة جرايزون الشهر الماضي أن مسؤولي المخابرات البريطانية كلفوا بإجراء دراسة في أبريل لفحص طرق تفجير الجسر.

تدبير هجوم إرهابي

وفي الشهر الماضي أيضًا ، اتهمت موسكو لندن بتدبير الهجوم الإرهابي الذي دمر خط أنابيب نورد ستريم 2.

انضمت شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي في استفتاء عام 2014.

أطلقت روسيا "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا في أواخر فبراير ، بعد فشل كييف في تنفيذ شروط اتفاقيات مينسك لعام 2014 واعتراف موسكو بمناطق دونيتسك ولوجانسك الانفصالية.

وتدهورت العلاقات بين موسكو ولندن ، بسبب سلسلة من القضايا ، بشكل أكبر منذ أن شنت روسيا حملتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.

2.6 مليار دولار

كانت المملكة المتحدة حليفًا رئيسيًا لأوكرانيا في الحرب التي استمرت ثمانية أشهر ، حيث تعهدت بتقديم 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لكييف هذا العام.

وزودت أوكرانيا مؤخرًا بصواريخ دفاع جوي متطورة قادرة على إسقاط مقذوفات البحرية.

وحذرت روسيا مرارًا وتكرارًا من أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع.

400 مليون دولار

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم 400 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية لأوكرانيا مع دخول الحرب ضد الغزو الروسي شهرها التاسع.

وفقًا لوزارة الدفاع ، فإن الحزمة الجديدة تؤكد استمرار التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا من خلال تلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحًا ، مع بناء قدرة القوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن سيادتها على المدى الطويل".

18.2 مليار دولار

وجاء في البيان أن المساعدة الأخيرة للولايات المتحدة للدولة الأوروبية المحاصرة زادت إلى أكثر من 18.2 مليار دولار منذ بدء "الغزو

في خطابه يوم الجمعة ، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة على مساعدتها العسكرية الأخيرة وقال إن المركبات المدرعة على وجه الخصوص هي التي "نحتاج بشدة إلى المضي قدمًا في المقدمة".



وقال: "إنني ممتن للرئيس بايدن والكونجرس الأمريكي والشعب الأمريكي بأسره للمساعدة المستمرة والحيوية".

في وقت سابق يوم الجمعة ، قال جيك سوليفان ، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ، خلال زيارة إلى كييف أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيظل "ثابتًا " بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس يوم الثلاثاء المقبل.

اعتراف الحكومة الإيرانية

واعترفت الحكومة الإيرانية لأول مرة اليوم السبت بأنها أرسلت عددًا محدودًا من الطائرات بدون طيار إلى روسيا في الأشهر التي سبقت بدء غزوها لأوكرانيا.



يأتي تصريح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بعد نفي سابق من جانب طهران أنها زودت روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا ، قائلة إنها "لم ولن تفعل".

ولم يصرح عبداللهيان بما إذا كانت الطائرات المسيرة التي زودت موسكو بها من النوع الذي يحمل متفجرات.

