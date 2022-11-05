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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: المرشد الجديد للإخوان شغلته صنايعي شائعات

الديهي
الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن زعيم تنظيم الإخوان إبراهم منير توفى بالأمس بعد إصابته بجلطة مفاجأة، معقبًا: "لا نشمت  في الموتى، وله من الله ما يستحق، وندعو الله أن يعامله بعدله، هذا الرجل أمام الحكم العدل بلا محامين أو مرتزقة، ولا يوجد أحد يستطيع ان يقوم بعملية تقية أو تورية، نحن لا نتأله على الله، معاذ الله".

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وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن القيادي الإخواني محمود حسين يعمل على الوصول إلى السيطرة  على محور لندن بعد وفاة إبراهيم منير، وهناك مصادر داخل التنظيم تتحدث بأن محي الدين الزايط هو القائم بأعمال المرشد بشكل مؤقت لمدة شهر بعد وفاة "منير".  


 وأضاف أن القيادي محمود حسين لم يقدم التعزية في وفاة "منير" حتى الآن، وهذا دليل على أن قضية الإخوان ليست دينية ، ولكنها قضية صراع على السلطة. 


وأشار إلى أن "الزايط" القائم بأعمال المرشد بشكل مؤقت مشهور بإصدار الشائعات ضد القوات المسلحة أثناء حكم الجماعة الإرهابية، معقبًا: "المرشد الجديد شغلته صناعي شائعات".
 

نشأت الديهي المرشد الجديد للإخوان المرشد الإعلامي نشأت الديهي شائعات إبراهم منير الإخوان

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