عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ارتياح في الزمالك بعد استبعاد المثلوثي من قائمة منتخب تونس بكأس العالم

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن هناك حالة من الارتياح لدى الجهاز الفني للزمالك بسبب استبعاد حمزة المثلوثي مدافع الأبيض من قائمة نسور قرطاج المشاركة في كأس العالم بقطر خلال الشهر الجاري

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : يأتي ذلك بسبب النقص العددي الذي يعاني منه الأبيض في مركز قلب الدفاع في ظل إصابة الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني.
 

وأكمل : ومن المقرر أن يخضع الونش لعملية جراحية في إنجلترا خلال الفترة القادمة، بينما يغيب محمد عبد الغني لمدة تتجاوز الأسبوعين بعد إصابته في مواجهة إنبي.

قائمة منتخب تونس 

أعلن جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة منتخب بلاده إستعداداً لخوض بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وضمت القائمة المبدئية لمنتخب تونس 16 لاعباً أبرزهم علي معلول لاعب النادي الأهلي، وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، بينما تم إستبعاد حمزة المثلوثي مدافع الزمالك.


ومن المنتظر أن يعلن جلال القادري على القائمة النهائية لمنتخب تونس يوم 14 نوفمبر القادم، والذي سيتواجد بها أسماء المحترفين.

وجاءت قائمة تونس كالتالي:.
أيمن دحمان- البشير بن سعيد - معز حسن - أيمن البلبولي - ياسين مرباح - بلال العيفة - نادر الغندري - علي معلول - غيلان الشعلالي - فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - سعد بقير - يوسف المساكني - نعيم السليتي - سيف الدين الجزيري - طه ياسين الخنيسي.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الرابعة لكأس العالم رفقة منتخبات فرنسا واستراليا والدنمارك.

منتخب تونس حمزة المثلوثى كأس العالم تونس كأس العالم 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك.. تفاصيل

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

أحمد حسن: 7 رعاة للنادي الأهلي في الموسم الجديد

احذروا الزمالك .. خالد الغندور : الأهلي قبل مباراة السوبر غير بعده

عرض جديد من فيوتشر لضم نجمي الأهلي.. تفاصيل

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

سلة الاتحاد السكندري إلي ربع نهائي دوري المرتبط

ترشيحاتنا

معالجة مياه الصرف الصناعي.. ماذا تقدم جامعة الأزهر في قمة المناخ بشرم الشيخ؟

تاكيس جونياس يكشف أسوأ مباراة له مع بيراميدز وأسباب البداية الضعيفة بالدوري

مفاجأة مدوية| بقرار أمريكي.. أوكرانيا تضطر لتقديم تنازلات أمام روسيا لإنهاء الحرب

تعرف على حالات الإعفاء من العقوبة فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

قمة المناخ cop27.. هشام خرما: فخور باستضافة مصر للفعاليات العالمية

سعر عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 6-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة بنطلونها الممزق.. شاهيناز تطل على جمهورها بصورة جديدة|شاهد

بدون مصحف.. من هى الفتاة التى ختمت القرآن فى 10 ساعات ؟

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

بعد خضوعها لـ عمليات تجميل.. أول ظهور لـ جويل ماردينيان|شاهد

فيديو

ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ