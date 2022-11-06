ارتياح في الزمالك بعد استبعاد المثلوثي من قائمة منتخب تونس بكأس العالم

أكد الإعلامي محمد فاروق أن هناك حالة من الارتياح لدى الجهاز الفني للزمالك بسبب استبعاد حمزة المثلوثي مدافع الأبيض من قائمة نسور قرطاج المشاركة في كأس العالم بقطر خلال الشهر الجاري

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : يأتي ذلك بسبب النقص العددي الذي يعاني منه الأبيض في مركز قلب الدفاع في ظل إصابة الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني.



وأكمل : ومن المقرر أن يخضع الونش لعملية جراحية في إنجلترا خلال الفترة القادمة، بينما يغيب محمد عبد الغني لمدة تتجاوز الأسبوعين بعد إصابته في مواجهة إنبي.

قائمة منتخب تونس

أعلن جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة منتخب بلاده إستعداداً لخوض بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وضمت القائمة المبدئية لمنتخب تونس 16 لاعباً أبرزهم علي معلول لاعب النادي الأهلي، وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، بينما تم إستبعاد حمزة المثلوثي مدافع الزمالك.



ومن المنتظر أن يعلن جلال القادري على القائمة النهائية لمنتخب تونس يوم 14 نوفمبر القادم، والذي سيتواجد بها أسماء المحترفين.

وجاءت قائمة تونس كالتالي:.

أيمن دحمان- البشير بن سعيد - معز حسن - أيمن البلبولي - ياسين مرباح - بلال العيفة - نادر الغندري - علي معلول - غيلان الشعلالي - فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - سعد بقير - يوسف المساكني - نعيم السليتي - سيف الدين الجزيري - طه ياسين الخنيسي.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الرابعة لكأس العالم رفقة منتخبات فرنسا واستراليا والدنمارك.