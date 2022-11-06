بعد دموع الوداع.. 36 لقبا حصيلة مسيرة بيكيه الكروية

أعلن جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني، الخميس الماضي، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي لتكون مباراة مساء أمس الاخيرة .

بكي الاسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة بعد خوضه المباراة الاخيرة رفقة فريقه الكتالوني امام الميريا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز .

وقال بيكيه في وداعه لـ جماهير فريق برشلونة : اشكر الجميع الطاقم الفني والطبي وبالاخص طاقم العلاج الطبيعي وغرف الملابس وكل من ساعدنا كل يوم لتكون حياتنا اسهل

وأكمل : بالطبع اشكر مجلس الادارة علي كل هذه السنوات واشكر الجميع وصلت الي النهاية والرحيل لم تكن ابدا لحظات سهله علي لإتخاذ مثل هذا القرار بعد الحب الذي وجده في برشلونة لكنني اعتقد انها اللحظة المناسبة للوصول الي نهاية مسيرتي مع فريقي برشلونة ولكن سأعود الي هنا من جديد .

واختتم بيكيه -35 عاما- قائلا : "أنا ولدت هنا وسأموت هنا. إلى الأمام دائما يا برشلونة".

وبدأ بيكيه مسيرته من أكاديمية برشلونة، ووصل إلى الفريق الكتالوني تحت 19 عامًا، بعدها إنضم إلى مانشستر يونايتد في 2004، قبل ان يعود من جديد البلوجرانا في صيف 2008 لتبدأ بعدها رحلة نجاح جديدة للمدافع الإسباني.

ألقاب بيكية

الدوري الإسباني 8 ألقاب

كأس ملك إسبانيا 7 ألقاب

السوبر الإسباني 6 ألقاب

دوري أبطال أوروبا 4 ألقاب

السوبر الأوروبي 3 ألقاب

كأس العالم للأندية 3 ألقاب

الدوري الإنجليزي الممتاز 1 لقب

كأس رابطة الدوري الإنجليزي 1 لقب

الدرع الخيرية الإنجليزية 1 لقب

كأس العالم 1 لقب

كأس الأمم الأوروبية "اليورو" 1 لقب