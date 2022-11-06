ترامب يعلن الحرب على بايدن وأوباما بـ"موجة حمراء عملاقة"

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السبت إلى "موجة حمراء عملاقة" لأنصار الحزب الجمهوري لدعم مرشحيهم لهزيمة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل.

وقال أمام تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا الحاسمة في ميزان الانتخابات إنه "إذا كنتم تريدون وقف تدمير بلادنا وإنقاذ الحلم الأمريكي، فيجب عليكم هذا الثلاثاء التصويت للجمهوريين في موجة حمراء عملاقة"، في إشارة إلى اللون التقليدي للحزب الجمهوري.

وفي السياق، ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأسبق بارك أوباما سويا يوم السبت، للمرة الأولى منذ تولي بايدن منصبه، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

والتقى الرئيس السابق ونائبه، الرئيس الحالي، في فيلادلفيا في محاولة أخيرة لحث الناخبين على انتخاب مرشحي الحزب الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء.

وسينضم المرشح الديمقراطي في مجلس الشيوخ جون فيترمان والمرشح لمنصب الحاكم جوش شابيرو إلى الرئيسين في هذا الحدث.