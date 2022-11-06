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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاكيس جونياس: عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

أكد تاكيس جونياس مدرب فريق بيراميدز أن عبد الله السعيد صانع ألعاب فريقه هو اللاعب الأفضل في مصر.


قال تاكيس جونياس في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالنسبة لي تجديد عقد عبد الله السعيد ميزة كبيرة، لأن أقوم بتدريب لاعب مثله، بالنسبة لي هو ليس واحد من الأفضل بل هو اللاعب الأفضل في مصر، وأيضا شخصية عبد الله السعيد شخصية مميزة، فهو لاعب مُحترف من الطراز الأول.

وأضاف جونياس : عبدالله السعيد مثال لابد أن يُحتذى به اللاعبين الآخرين سواء داخل الملعب أو خارج الملعب، كنت سعيد جدا بأنه وقع لمدة موسمين قادمين، وهو أيضا يرغب في الفوز ببطولة مع بيراميدز وأنا في غاية السعادة به" 


وختم حديثه قائلا: "أحاول أن أطور من مستوى اللاعبين داخل وخارج الملعب وأجعلهم أفضل، وعندما يحين وقت رحيلي عن مصر أريد أن أكون سببا في تحسين كرة القدم في هذا البلد"

عبد الله السعيد بيراميدز جونياس مصر

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