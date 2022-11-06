رئيس البرلمان الدولي يدعو شيخ الأزهر لحضور فعاليات الجمعية العامة مارس المقبل

وجَّه رئيس البرلمان الدولي السيد دوارتي باتشيكو، دعوة رسمية إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، لحضور وإلقاء كلمة في افتتاح فعاليات أعمال الجمعية العامة القادمة التي ستعقد في مارس المقبل.

وأعرب رئيس البرلمان الدولي عن تقديره لما يقوم به شيخ الأزهر من جهود كبيرة ومهمة في نشر ودعم السلام العالمي وقيم التسامح والعيش المشترك بين الأمم والشعوب، وأن هذه الجهود تكافح بشكل مباشر الظواهر السلبية تجاه الأديان والقضايا العالمية وتعزز الاستفادة من فرص الحوار واللقاء بين الشرق والغرب والتضامن الإنساني الذي يوحد البشر لتجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه البشرية.

واستعرض رئيس البرلمان الدولي خلال استقبال شيخ الأزهر له في مقر إقامة فضيلته في البحرين، أنشطة اتحاد البرلمان الدولي، مشيرًا إلى أن الاتحاد هو ثاني أهم مؤسسة تضم أكبر عدد من السياسين، وتتخذ من سويسرا مقرا لها، ولديها شراكات فاعلة مع الأمم المتحدة ومؤسسات دولية عديدة حول العالم.

ويُجري فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، زيارة رسمية إلى مملكة البحرين، بدعوة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لزيارة البلاد والمشاركة في ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، الذي عقد على مدار يومي الخميس والجمعة 3و4 نوفمبر، تحت رعاية جلالة ملك البحرين، ومشاركة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان وعدد من المفكرين والإعلاميين البارزين حول العالم.