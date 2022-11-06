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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان تطلق المعسكر البيئي لتشجير وتجميل الكلية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 


قامت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان،  بالتعاون مع وزارة البيئة والإدارة الزراعية بالجامعة وبجهود وسواعد الطلاب، بتنفيذ المعسكر البيئي لتشجير وتجميل الكلية والذي استغرق ثلاثة أيام .

و ذلك تزامنا مع مؤتمر التغير المناخي Cop 27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال خلال شهر نوفمبر الجارى.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة،  والدكتورة منى عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة المشرف على قطاع البيئة بالجامعة،  الدكتور زغلول عباس عميد الكلية، وإشراف  الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتم استكمال أعمال التشجير داخل الكلية والمحيط الخارجي لها بزراعة (٢٠٠) شجرة وذلك في إطار مبادرة الخدمة الاجتماعية وتحديات التغير المناخي والتي تضم عددا من الفعاليات التي تستهدف نشر ثقافة الحفاظ على البيئة وحث الشباب علي المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ضمن المبادرة الرئاسية ( اتحضر للأخضر  ).

ومن جانبه أوضح  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن  الجامعة مستمرة في مشاركاتها الفعالة بالمبادرات الرئاسية المعنية بالقضايا والتحديات التي تواجه الوطن، حيث أن مشاركة الطلاب فى عملية التشجير ينمي روح المواطنة والانتماء والعمل التطوعي لدى الطلاب، كما يساهم فى تعزيز الاهتمام  بقضايا البيئة والتغير المناخي.

وقد أشاد  الدكتور زغلول عباس عميد الكلية بوعي الطلاب ومساهمتهم فى التصدى للمشكلات البيئة، والاهتمام بالتشجير والمساحات الخضراء ونشر ثقافة زراعة الأسطح .

كما أكدت  الدكتور صفاء خضير ان هذا المعسكر البيئي يهدف إلى التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري، من خلال زيادة المساحات الخضراء  بالجامعة، والاهتمام بثقافة التشجير التي لها مردود بيئي وجمالي للمجتمع.


 

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جامعة حلوان تغير المناخ وزارة البيئة Jobs Education كلية الخدمة الاجتماعية خدمة المجتمع وتنمية البيئة مؤتمر التغير المناخي

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