عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تزامنًا مع مؤتمر المناخ.. الري: 450 منشأة للحماية بسيناء بتكلفة 1.70 مليار جنيه

أخطار السيول
أخطار السيول

قام  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الأحد الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢٢ بتفقد عدد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء، تزامنًا مع انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

 

وتفقد الدكتور سويلم بعض أعمال حماية مدينة دهب من أخطار السيول ، وهى سد أبو خشيب والذى يبلغ طوله ٢٥٥ متر وعرضه ٥٦ متر وإرتفاعه ٦.٥٠ متر وبسعة تخزينية ٤٠٠ ألف متر مكعب ، وسد زغرة الأسفل والذى يبلغ طوله ١٥٠ متر وعرضه ٥٦ متر بإرتفاع ٥ متر ، وبسعة تخزينية ١٢٥ ألف متر مكعب.

كما تفقد  سد الغائب والذى يبلغ طوله ٢٢٠ متر وإرتفاعه ٥.٧٥ متر وبسعة تخزينية ٧٥٠ ألف متر مكعب ، وسد وحاجز الجيبى والذى يبلغ طوله ١٦٥ متر وعرضه ١١٥ متر وإرتفاعه ٦.٧٥ متر وبسعة تخزينية ٧٥٠ ألف متر مكعب.

 

كما تفقد  بعض أعمال الحماية على مخرج وادى وتير بمدينة نويبع ، وتفقد أعمال حماية منطقة المزينة تمثلت فى حاجز وبحيرة وحاجز الصاعدة حيث يبلغ طول البحيرة الصناعية ١٦٥ متر وعرض ١١٥ متر وبسعة تخزينية ٢٠٠ ألف متر مكعب.

 

كما تفقد الدكتور سويلم سد وادى العاط والذى يقوم بحماية منطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ بإرتفاع ٢٤ متر بسعه تخزينية ١.٦٠ مليون متر مكعب ، وهو ضمن مجموعة السدود التى تم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ بغرض الحماية من اخطار السيول.

 

وصرح الدكتور سويلم أنه يجرى الإعداد لطرح عدد من الأعمال للحماية من اخطار السيول بجنوب سيناء وهى عملية استكمال حماية وادى بعبع بابو رديس وعملية حماية منطقة تال بأبو زنيمة وعملية إنشاء بحيرة بمدينة الطور وأعمال حماية منطقة الرحبة ونفوس والجزيرة بمدينة ابو رديس.

 

وصرح الدكتور سويلم أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من اخطار السيول بمختلف المحافظات ، حيث تم إنشاء ١٥٠٠ منشأ للحماية منهم ٤٥٠ عملا فى جنوب سيناء بتكلفة تصل إلى ١.٧٠ مليار جنيه ، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لهذا الملف الهام خاصة فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلبا على قطاع المياه.

 

وأضاف أن أعمال الحماية تهدف لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر  المياه.

مؤتمر المناخ الري الدكتور سويلم أخطار السيول السيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق بيع| قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 109 جنيهات

محدش يضحك عليكم.. شوبير يفجر مفاجأة حول الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك

الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد الضوء الأخضر من كولر .. الأهلي يسعى للتعاقد مع نجم نادى فاركو | تفاصيل

شوبير: أتعجب من انضمام هذا اللاعب لمنتخب مصر

تطور مفاجئ.. موعد انتهاء عقوبة إيقاف كهربا في أزمة غرامة الزمالك

وضع الجمهور فى حيرة .. فرج عامر يهنئ النادى الأهلى | فما السبب

أيام حزينة على الدولار عالميا| الأخضر يهوى بقوة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

صندوق النقد الدولي يشيد بنجاح تعامل مصر مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

لا يوجد مُنجي من خطر التغير المناخي.. cop27 الحل لمواجهة الطبيعة

بورصة السيارات .. 55 ألف جنيه زيادة في أسعار إم جي 6 الجديدة في مصر

منح المالك 60% والمستأجر 40% من قيمة الشقة حال بيعها|مشروع قانون للإيجار القديم

3 نصائح مهمة لتحسين الصحة والتخلص من الاكتئاب

الرئيس السيسي: حريصون على تكملة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

40 صورة من ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية

مبلغ صادم.. سعر فستان ابنة هيفاء وهبي يثير الجدل| شاهد

مع بدء فعاليات قمة المناخ.. مصر تطلق كتابًا عن الإسلام والبيئة

ظهور شبيه طلعت زكريا يتسبب في صدمة الجمهور وابنته تعلق.. صور

فيديو

آخرهن الفرنسية مارين الحيمر.. عارضات أزياء اعتنقن الإسلام أمام الجميع |فيديوجراف

من النظافة إلى التمثيل.. صاحب واقعة الكشري في اختبار كاميرا بفيلم "التاروت"

تغطية حية لـ فعاليات اليوم الأول لمؤتمر المناخ COP27

عن حياة محمد علي كلاي.. طرح برومو فيلم My Father Muhammad Ali

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ