عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيسا جامعتي الفيوم وسالينتو الإيطالية يبحثان آليات تعزيز التعاون المشترك

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يكرم رئيس جامعة سالينتو الإيطالية

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وفد جامعة سالينتو الإيطالية برئاسة الدكتور فابيو بوليتشي، رئيس الجامعة، وعضوية د. باولا دافولي، منسق جامعة سالينتو الإيطالية ومدير البعثة الأثرية للجامعة بموقع ديميه السباع شمال بحيرة قارون بالفيوم، ود. ألبرتو بونفينو، ولوكا ترومبي عضوي فريق التنقيب بحامعة سالينتو الإيطالية، بحضور د. محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، ود. عرفه صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، ود .عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. أشرف غريب، منسق مذكرة التفاهم بين الجامعتين والعميد السابق لكلية السياحة والفنادق، ود. محمود هويدي، مستشار رئيس الجامعة للجودة والاعتماد والعميد الأسبق لكلية السياحة والفنادق، ود. هدى لطيف، العميد الأسبق لكلية السياحة والفنادق، ود. إبراهيم عبد الباسط، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، ود. عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، وأ. هالة السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام.

وعبر د. ياسر مجدي حتاته، عن سعادته باستقبال وفد جامعة سالينتو الإيطالية في رحاب جامعة الفيوم في إطار التعاون المشترك بين الجامعتين والذي امتد على مدار ١١ عام، موضحا أنه في ظل النتائج المثمرة للعديد من أنشطة التعاون بين الجامعتين ممثلا في كلية السياحة والفنادق فإن إدارة الجامعة تسعى إلى توسيع مجالات التعاون ليشمل تخصصات وكليات أكثر خاصة وأن هناك العديد من البرامج والأقسام المشتركة بين الجامعتين كالجغرافيا والجيولوجيا والهندسة والآثار والعلوم الإنسانية. 

وأشار إلى التاريخ العريق الذي تتمتع به جامعة الفيوم والذي يرجع للعام ١٩٧٥ وهو تاريخ إنشاء أول كلية وهي كلية التربية فرع جامعة القاهرة، ومن ثم استقلت جامعة الفيوم عام ٢٠٠٥ لتضم حاليا ١٩ كلية ومعهدين، مضيفا أن ترتيب جامعة الفيوم في تصنيف التايمز الدولي للتعليم العالي لعام ٢٠٢٣ يترواح بين ٦٠١- ٨٠٠، موضحا أن جامعة الفيوم تضم ٤٠٠٠٠ طالب وطالبة و٣٢٠٠ عضو هيئة تدريس و ٣١٠٠ من طلاب الدراسات العليا و ٤٠٠٠ موظف وعامل بالجامعة. 

وصرح د. فابيو بوليتشي عن تميز جامعة الفيوم في المجالات التعليمية المختلفة، ودعا رئيس جامعة الفيوم لتمديد مجالات التعاون بين الجامعتين لتشمل الدراسات العليا وبرامج تعليمية جديدة والتدريب والتبادل الطلابي للحصول على درجة علمية مشتركة من الجامعتين، مضيفا أن جامعة سالينتو الإيطالية تأسست عام ١٩٥٥ ومقرها مدينة ليتشي وتضم حاليا ١٠ كليات هي كلية الآداب والإنسانيات وكلية الاقتصاد وكلية التراث الثقافي وكلية التشريع وكلية علم التربية وكلية العلوم الرياضية والفيزيائية والطبيعية وكلية العلوم السياسية والاجتماعية وكلية القانون وكلية اللغات والآداب الأجنبية وكلية الهندسة. 

وأضافت د. باولا دافولي أن التعاون بين جامعة سالينتو الإيطالية وجامعة الفيوم بدأ بمشروع مشترك عام ٢٠٠٣، وقدمت سيادتها عرض تقديمي للمشروع ومراحل تطوره والمواقع الأثرية التي تم العمل عليها وترميمها واكتشاف الآثار بها.  

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين رئيسي جامعة الفيوم وجامعة سالينتو الإيطالية،  كما تم عمل جولة تفقدية في كلية السياحة والفنادق شملت قاعات المحاضرات والمكتبة ومتحف الكلية والفندق التعليمي.

 

رئيس جامعة الفيوم يتلقى تقريرًا حول إنشاء محطة طاقة متجددة تعمل بالألواح الشمسية

 

 

رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد جامعة سلطان إدريس التعليمية الماليزية

 

 

6130ebb6-d311-47b9-9452-6ad645fe73aa
6130ebb6-d311-47b9-9452-6ad645fe73aa
c44044a8-02ad-485b-ad65-09883c191f6d
c44044a8-02ad-485b-ad65-09883c191f6d
d9299070-200d-486c-bed4-90f3b1831195
d9299070-200d-486c-bed4-90f3b1831195
dd80ed02-9282-4f44-9d65-b7cc34d4cd24
dd80ed02-9282-4f44-9d65-b7cc34d4cd24
e8cddc65-695e-4c0a-b397-31bcdf929e66
e8cddc65-695e-4c0a-b397-31bcdf929e66
f19c10bc-ba86-4639-95bb-3ba7c1d55d15
f19c10bc-ba86-4639-95bb-3ba7c1d55d15
f54bdab8-201a-4985-9d08-c23522fe7f8b
f54bdab8-201a-4985-9d08-c23522fe7f8b
0bfe4ab0-8548-4da6-a681-5c937f2390ca
0bfe4ab0-8548-4da6-a681-5c937f2390ca
2a8fc4fb-4242-41a5-bf5c-6b032290f291
2a8fc4fb-4242-41a5-bf5c-6b032290f291
7ef4a154-fdd9-4624-84e3-27797d210d86
7ef4a154-fdd9-4624-84e3-27797d210d86
25b04bff-5a80-4cf7-8639-4ed1d7c4e262
25b04bff-5a80-4cf7-8639-4ed1d7c4e262
68eb2c71-7f3b-40ce-bb65-c074c09bd628
68eb2c71-7f3b-40ce-bb65-c074c09bd628
75dcb6dc-86a3-4306-967d-bc6d227fed3c
75dcb6dc-86a3-4306-967d-bc6d227fed3c
الفيوم اخبار الفيوم جامعة الفيوم رئيس الجامعة بحيرة قارون التاريخ العريق وزراة التعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق بيع| قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 109 جنيهات

محدش يضحك عليكم.. شوبير يفجر مفاجأة حول الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك

حذفه فورا| عمر كمال ينشر فيديو بالخطأ مع طليقة أحمد الفيشاوي.. شاهد

احتمال يسافر بره.. شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ وليد سليمان

الحق اشتري الذهب| الجرام بـ 815 جنيه فقط اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

تطور مفاجئ.. موعد انتهاء عقوبة إيقاف كهربا في أزمة غرامة الزمالك

الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد الضوء الأخضر من كولر .. الأهلي يسعى للتعاقد مع نجم نادى فاركو | تفاصيل

ترشيحاتنا

أغضب الجزائريين.. حسام عوار يسير على نهج نبيل فقير مع منتخب الخضر

بريطانيا.. ريشي سوناك يدعم وزيرا متهما بالتنمر| ما القصة؟

باريس سان جيرمان يفوز على لوريان 2-1 في الدوري الفرنسي

وفاة شقيقة مطرب المهرجانات شحتة كاريكا

منسق الأمم المتحدة: 44 ألف شخصا سجلوا حضور في قمة المناخ

المبعوث الأممي إلى ليبيا: آن الأوان لوضع نهاية للفترة الانتقالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتشر بالأسواق.. تناول هذا النوع من اللحوم يصيبك بالسرطان

طريقة علاج انسداد الأنف عند الأطفال

أمام الكعبة.. مارين الحيمر تتألق بظهورها الجديد

موسوعة جينيس| اكتشاف أكبر حجر زمرد نادر في العالم

فيديو

قرار مهم من التربية والتعليم حول أعمال السنة للصفين الأول والثاني الثانوي

شاهد تغطية حية من المنطقة الزرقاء بشرم الشيخ.. ساحة نشطاء البيئة في COP27

مش هشهرها ومبحبش قلة الأدب.. خناقة مايان السيد وياسمين عز..ورأى إيناس الدغيدي

آخرهن الفرنسية مارين الحيمر.. عارضات أزياء اعتنقن الإسلام أمام الجميع |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ