رئيسا جامعتي الفيوم وسالينتو الإيطالية يبحثان آليات تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وفد جامعة سالينتو الإيطالية برئاسة الدكتور فابيو بوليتشي، رئيس الجامعة، وعضوية د. باولا دافولي، منسق جامعة سالينتو الإيطالية ومدير البعثة الأثرية للجامعة بموقع ديميه السباع شمال بحيرة قارون بالفيوم، ود. ألبرتو بونفينو، ولوكا ترومبي عضوي فريق التنقيب بحامعة سالينتو الإيطالية، بحضور د. محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، ود. عرفه صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، ود .عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. أشرف غريب، منسق مذكرة التفاهم بين الجامعتين والعميد السابق لكلية السياحة والفنادق، ود. محمود هويدي، مستشار رئيس الجامعة للجودة والاعتماد والعميد الأسبق لكلية السياحة والفنادق، ود. هدى لطيف، العميد الأسبق لكلية السياحة والفنادق، ود. إبراهيم عبد الباسط، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، ود. عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، وأ. هالة السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام.

وعبر د. ياسر مجدي حتاته، عن سعادته باستقبال وفد جامعة سالينتو الإيطالية في رحاب جامعة الفيوم في إطار التعاون المشترك بين الجامعتين والذي امتد على مدار ١١ عام، موضحا أنه في ظل النتائج المثمرة للعديد من أنشطة التعاون بين الجامعتين ممثلا في كلية السياحة والفنادق فإن إدارة الجامعة تسعى إلى توسيع مجالات التعاون ليشمل تخصصات وكليات أكثر خاصة وأن هناك العديد من البرامج والأقسام المشتركة بين الجامعتين كالجغرافيا والجيولوجيا والهندسة والآثار والعلوم الإنسانية.

وأشار إلى التاريخ العريق الذي تتمتع به جامعة الفيوم والذي يرجع للعام ١٩٧٥ وهو تاريخ إنشاء أول كلية وهي كلية التربية فرع جامعة القاهرة، ومن ثم استقلت جامعة الفيوم عام ٢٠٠٥ لتضم حاليا ١٩ كلية ومعهدين، مضيفا أن ترتيب جامعة الفيوم في تصنيف التايمز الدولي للتعليم العالي لعام ٢٠٢٣ يترواح بين ٦٠١- ٨٠٠، موضحا أن جامعة الفيوم تضم ٤٠٠٠٠ طالب وطالبة و٣٢٠٠ عضو هيئة تدريس و ٣١٠٠ من طلاب الدراسات العليا و ٤٠٠٠ موظف وعامل بالجامعة.

وصرح د. فابيو بوليتشي عن تميز جامعة الفيوم في المجالات التعليمية المختلفة، ودعا رئيس جامعة الفيوم لتمديد مجالات التعاون بين الجامعتين لتشمل الدراسات العليا وبرامج تعليمية جديدة والتدريب والتبادل الطلابي للحصول على درجة علمية مشتركة من الجامعتين، مضيفا أن جامعة سالينتو الإيطالية تأسست عام ١٩٥٥ ومقرها مدينة ليتشي وتضم حاليا ١٠ كليات هي كلية الآداب والإنسانيات وكلية الاقتصاد وكلية التراث الثقافي وكلية التشريع وكلية علم التربية وكلية العلوم الرياضية والفيزيائية والطبيعية وكلية العلوم السياسية والاجتماعية وكلية القانون وكلية اللغات والآداب الأجنبية وكلية الهندسة.

وأضافت د. باولا دافولي أن التعاون بين جامعة سالينتو الإيطالية وجامعة الفيوم بدأ بمشروع مشترك عام ٢٠٠٣، وقدمت سيادتها عرض تقديمي للمشروع ومراحل تطوره والمواقع الأثرية التي تم العمل عليها وترميمها واكتشاف الآثار بها.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين رئيسي جامعة الفيوم وجامعة سالينتو الإيطالية، كما تم عمل جولة تفقدية في كلية السياحة والفنادق شملت قاعات المحاضرات والمكتبة ومتحف الكلية والفندق التعليمي.

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