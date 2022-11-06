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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أورنج.. روان بن حسين تبهر متابعيها على إنستجرام

روان بن حسين
روان بن حسين

شاركت الفنانة الكويتية روان بن حسين متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت النجمة الكويتية بفستان قصير باللون الأورنج بترتر لامع، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.

 


 


وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين  مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.
 

وحققت أغنية اختاري 2,6 مليون مشاهدة بعد أقل من شهرين على إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.
 

ويضاف هذا النجاح إلى سلسلة نجاحات حققتها روان مؤخراً في مجالي الغناء والتمثيل فاستطاعت أن تثبت نفسها وموهبتها وتمكنها في كل المجالات التي خاضتها.
 

ويعرض حاليا للنجمة روان بن حسين مسلسل "ذهبت مع الماء" بطولة نخبة من مشاهير الفن الخليجي على رأسهم:" جاسم النبهان، زهرة الخرجي، فيصل العميري، حمد العماني، في الشرقاوي، نور الشيخ"، والعمل من تأليف منى الشمري وإخراج محمد دحام الشمري.
 

أعمال روان بن حسين

طرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخرا أغنيتها الجديدة "وحدة استثنائية"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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IMG_٢٠٢٢١١٠٦_١٨١٤٢٣
IMG_٢٠٢٢١١٠٦_١٨١٤١٣
IMG_٢٠٢٢١١٠٦_١٨١٤١٣
روان بن حسين صورة جديدة فستان قصير تبهر متابعيها فستان اورنج اغنيتها الجديدة

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