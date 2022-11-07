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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يشهد اولي حفلات وزارة الثقافة بحضور وزير الشباب والرياضة

 

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أولى حفلات وزارة الثقافة على مسرح السلام بالممشي السياحي بمدينة شرم الشيخ، ثم الحفلة الثانية علي مسرح السوق التجاري القديم.

وذلك تزامنا مع اليوم الأول من بدء مؤتمر تغير المناخ، بدأ العرض لفرقة التنورة تلاه عرض فنون شعبية بورسعيد، ومن شمال سيناء كان عرض فرقة العريش، ثم عرض لفرقة أسوان ثم فرقة سوهاج للفنون الشعبية، وفرقة الاسماعيلية، وتلاها فرقة الاسكندرية، واختتم العرض الفني بفرقة الشرقية للفنون الشعبية، 
وتواجدت مخيمات الحرف التراثية علي هامش الحفل احتفالا بوفود الدول المشاركة بالمؤتمر ، 
كما اقيمت عدة عروض بالممشى السياحى بخليخ نعمة وقد لاقت قبولا وتجاوبا من السائحين والمصريين ،

يشار الي ان تلك العروض  تقدم ضمن عروض فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة حيث يتم تنفيذ فعاليات ثقافية وفنية وادبية نوعية تتجاوز الـ ١٠٠ فعالية ، مصاحبة لفعاليات مؤتمر قمة المناخ  cop 27 .

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اخبار شرم الشيخ ثقافة قمة المناخ خليج نعمة اللواء خالد فودة

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