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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الجميع يتجاهلها.. تعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

صدى البلد

يعد  جفاف الفم هو علامة مبكرة على COVID فيروس كورونا الجديد، وعليك أن تنتبه للعناية بصحتك ، واستشارة طبيبك واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار هذه العدوى للآخرين. 

ومع ذلك ، مع المتغيرات الأحدث للفيروس ، فإن الأعراض الشائعة والمهيمنة وكذلك الأعراض الأولية تتغير أيضًا.

 

وفقا لموقع timesofindia يعد جفاف الفم هو علامة مبكرة على فيروس كورونا و هي حالة لا تنتج فيها الغدد اللعابية في فمك ما يكفي من اللعاب لإبقاء فمك رطبًا. 

إذا كان لديك فم جاف ، فقد تشعر أن لعابك يبدو كثيفًا وخيطيًا. قد تعاني أيضًا من رائحة الفم الكريهة مع صعوبة في المضغ والتحدث والبلع. 

يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التهاب الحلق وبحة في الصوت واللسان الجاف.

وجد الباحثون أن هذه العلامة شوهدت في 60 بالمائة من حالات COVID التي درسها الفريق. وجدوا أيضًا أن جفاف الفم هو علامة على COVID يمكن أن تظهر قبل ثلاثة أو أربعة أيام من ظهور الأعراض الأخرى.

علامة مبكرة COVID فيروس كورونا الأعراض الأولية التهاب الحلق بحة في الصوت جفاف الفم

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