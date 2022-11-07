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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الثقافة: سنقدم للحرف التراثية بقمة المناخ لإظهار القوى الناعمة لمصر.. صور

صدى البلد

أكدت الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حرص الوزارة على إظهار الجانب الثقافي والتراثي والفني لضيوف مصر خلال قمة المناخ بشرم الشيخ.


وقالت وزيرة الثقافة إن الفعاليات تتضمن ديفيله يومي في السادسة مساء بالرقصات والأزياء التراثية لعدد 8 فرق تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة من مختلف المحافظات وذلك بالممشي السياحي لإظهار القوي الناعمة لمصر من خلال الفنون التراثية.

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وأضافت وزيرة الثقافة أنه عقب الديفيليه تبدأ فرق قصور الثقافة في تقديم فنونها واستعراضاتها علي مسارح “جرين زون ، مسرح السلام ( الممشي السياحي الجديد)، مسرح الأيقونة ، مسرح السوق القديم “.

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وزيرة الثقافة وزارة الثقافة الممشي السياحي قمة المناخ الأزياء التراثية

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