عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف سر غياب كهربا وسافيو عن تدريبات الأهلي

سافيو
سافيو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، سبب غياب ثنائي الأهلي محمود عبد المنعم “كهربا” وزميله البرازيلي سافيو، عن تدريبات الفريق مساء أمس، الأحد.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامج مع شوبير، إن غياب الثنائي عن تدريبات الأهلي جاء بسبب تعرضهما لنزلة برد.

وأكد شوبير حسب معلومته أن كهربا سيعود لتدريبات الأهلي غدا الثلاثاء.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض اللاعبون تدريبات في الجيم استمرت نصف ساعة؛ تحت إشراف أندرياس أندويا مدرب الأحمال بالفريق، في حين أدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق؛ علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات مكثفة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته صباح أول أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، عقب الفوز على الداخلية ٤-١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي في منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية.

شوبير سافيو كهربا الأهلى تدريبات الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

الحق اشتري الجرام يبدأ من 819 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

تعليق الإسماعيلي على "كرش" صالح جمعة.. تفاصيل

مستثمر جديد .. فرج عامر يفجر مفاجأة حول بيع نادى بيراميدز | تفاصيل

فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

ميدو يكشف مفاجأة كبرى بشأن استبعاد الشناوي من قائمة منتخب مصر

الحمد لله ومحمد صلاح ساجدا.. احتفال صادم لـ كلوب بفوز ليفربول أمام توتنهام

ترشيحاتنا

ماكرون يجتمع مع عدد من نشطاء المناخ على هامش COP27

مؤتمر المناخ COP27.. الوفد الروسي يصل إلي شرم الشيخ

مراقبة أممية لـ صدى البلد: قمة شرم الشيخ حاسمة وخطوة نحو تحقيق أهدافنا

صالح جمعة يثير الجدل بظهور غريب مع الإسماعيلي

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع زعماء الدول.. فيديو

تخريج 117 متعافيا جديدا وعلاج 11258 مريض إدمان خلال 10 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة دنيا سمير غانم تثير جدلا في أحدث ظهور لها| لن تتوقع السبب

أحزنت الجميع.. تعرف على سبب وفاة شقيقة شحتة كاريكا بعمر العشرينات

نشرة المرأة..عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد.. وتعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

غيرت السماء للون الدم.. تفاصيل عاصفة جيومغناطيسية كادت تبيد الأرض

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ