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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع كفاءة المجمعات الاستهلاكية بالقليوبية وتوفير السلع الغذائية للمواطنين

سلع غذائية
سلع غذائية

قالت الدكتور إيمان ريان نائب محافظ القليوبية إنه تم رفع كفاءة المجمعات الاستهلاكية وإمدادها بكافة السلع الغذائية والأساسية والمجمدات والزيوت وغيرها من الاحتياجات الضرورية الهامة لكل منزل داخل نطاق محافظة القليوبية تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية براحة وخدمة المواطنين والتسهيل عليهم فى حياتهم المعيشية.

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جاء ذلك بعد جولة نائب محافظ القليوبية داخل مدينة كفر شكر وبنها وطوخ وعدد من مناطق المحافظة داخل المدن والقرى لمتابعة تنفيذ تعليمات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والرقابة الصارمة لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار وعدم احتكار السلع ومنع ظاهرة السوق السوداء بهدف التسهيل على المواطنين وإشاعة الرضا بينهم بجهود وإنجازات الدولة.


وأكد الدكتور إيمان ريان نائب محافظ القليوبية أنه يتم شن حملات تموينية بصفة يومية ومستمرة لمتابعة كافة الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبرات والسوبر ماركت ومحلات الجملة للتفتيش على متابعة الأسعار وصلاحية السلع الغذائية والمنتجات وعدم الاحتكار وخلق سوق سوداء حفاظا على حقوق المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين جودة الحياه ورفع المعاناة من على كاهل المواطنين.

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