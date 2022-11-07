عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. قطع الكهرباء عن 4 قرى بمدينة طوخ بالقليوبية

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء اليوم الإثنين من الساعه 9 صباحا وحتى انتهاء اعمال الصيانة الطارئة على مغذى الحصة على الخط الرئيسى بمركز طوخ.

وقالت الشركة ان المناطق المتأثرة بالفصل هى:( قرية الحصة - عزب الحصة -السفاينا شرق -مول العابد ).

مدير تعليم القليوبية تؤكد على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب داخل المدارس

مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بشبين القناطر بالقليوبية

حبس 19 متهما لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

هزار تقيل| طالب يهشم رأس زميله بسبب اللعب في الشارع ..التفاصيل الكاملة

مخدرات وأسلحة نارية.. حبس7 عناصر إجرامية فى حملة أمنية بالقليوبية

المشدد 3 سنوات لشقيقين لشروعهما في قتل أب ونجله بالقليوبية

اليوم.. قطع الكهرباء 3 ساعات عن قريتين في القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد عدد من المشروعات وأعمال النظافة بالقناطر الخيرية وشبرا والخصوص

وطالبت الشركة أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة انقطاع الكهرباء.

من ناحية شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية حملة لرفع الاشغالات، فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالتصدى لكافة أنواع الإشغالات.

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الحملة استهدفت رفع الاشغالات والتعديات والتسهيل علي المواطنين فى تحركاتهم حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة بحملة إشغالات بمدخل المدينة والشوارع الرئيسية وكوبرى البر الشرقى لراحة وخدمة المواطنين.

وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين تنفيذا للقانون والتسهيل علي المواطنين فى تحركاتهم اليومية.

من ناحية أخرى، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية انه تم الانتهاء من أعمال إنشاء مستشفى القناطر الخيرية المركزى بنسبة 100% من الأعمال الإنشائية.

وأشار المحافظ إلى أنه جاري توريد الأجهزة الطبية حيث تم توريد 14 جهاز تنفس صناعي وتوريد أجهزة التعقيم والاسرة الداخلية والترولي وأسرة العناية المركزة وسيتم تسليم المستشفي بالكامل من خلال لجنة وزارة الصحة المحدد موعدها الشهر الجارى.

وأكد أنه وجه بالحفاظ على المعدات والأجهزة الطبية لحين فرشها من قبل المتخصصين، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على تشغيل المستشفى بكامل طاقتها الطبية في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن مستشفى القناطر الخيرية المركزى تم انشاؤها بتكلفة 283 مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و٣١ سرير عناية مركزة بالإضافة إلى  ٢٤ حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوى المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة ٢٢٠ سريرا.

مدير تعليم القليوبية تؤكد على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب داخل المدارس

مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بشبين القناطر بالقليوبية

حبس 19 متهما لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

هزار تقيل| طالب يهشم رأس زميله بسبب اللعب في الشارع ..التفاصيل الكاملة

مخدرات وأسلحة نارية.. حبس7 عناصر إجرامية فى حملة أمنية بالقليوبية

المشدد 3 سنوات لشقيقين لشروعهما في قتل أب ونجله بالقليوبية

القليوبية القناطر الخيرية قطاع الكهرباء وزارة الصحة محافظ القليوبية قرية الحصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ارتفاع سعر الذهب بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 صدمة

قرار عاجل من التعليم بشأن عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

مطعم بالتجمع الخامس.. كواليس صورة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أمس.. خاص

شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

وزير التموين يزف بشرى عن إضافة المواليد.. تفاصيل

موعد عزاء شقيقة شحتة كاريكا بعد وفاتها صباح اليوم

فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

موضوعات متعلقة

تأجيل قضية مقتل ربة على يد نجلها بالقليوبية لجلسة 8 نوفمبر

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بالقليوبية لجلسة الثلاثاء

تحرير 1172 مخالفة مرورية في حملة موسعة بالقليوبية

القبض على المتهم بالشروع في قتل نجار بقليوب

مدير تعليم القليوبية تؤكد على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب داخل المدارس

مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بشبين القناطر بالقليوبية

حبس 19 متهما لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

هزار تقيل| طالب يهشم رأس زميله بسبب اللعب في الشارع ..التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

لماذا أمر الرسول الكريم بالجلوس بعد الفجر حتى الشروق؟.. 10 أسباب لا تعرفها

رضا عبد العال يفتح النار على منتقدي محمد صلاح.. فيديو

بعد تويتر.. شركة ميتا تستعد لعملية تسريح ضخمة من الموظفين هذا الأسبوع

رد صادم من مرتضى منصور على أزمة إمام عاشور وغرامة كهربا.. فيديو

تحسبا لهجمات روسية.. أوكرانيا تستعد لانقطاع كبير في الكهرباء

خوفا من القصف الروسي.. الرئيس الأوكراني يجري مقابلة تليفزيونية داخل مترو الأنفاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فرهدة ..وداعا لدهون البطن والأرداف للأبد في 3 أسابيع

الحق نفسك.. 3 أطعمة شهيرة يتناولها الملايين قد تؤدي إلى فقدان البصر

ماذا يحدث لجسمك عند وضع السماق على الشاي؟

غير مؤهل.. لماذا حطم حلمي بكر حلم المطرب النقاش في الغناء بالأوبرا؟

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ