اليوم .. قطع الكهرباء عن 4 قرى بمدينة طوخ بالقليوبية

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء اليوم الإثنين من الساعه 9 صباحا وحتى انتهاء اعمال الصيانة الطارئة على مغذى الحصة على الخط الرئيسى بمركز طوخ.

وقالت الشركة ان المناطق المتأثرة بالفصل هى:( قرية الحصة - عزب الحصة -السفاينا شرق -مول العابد ).

وطالبت الشركة أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة انقطاع الكهرباء.

من ناحية شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية حملة لرفع الاشغالات، فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالتصدى لكافة أنواع الإشغالات.

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الحملة استهدفت رفع الاشغالات والتعديات والتسهيل علي المواطنين فى تحركاتهم حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة بحملة إشغالات بمدخل المدينة والشوارع الرئيسية وكوبرى البر الشرقى لراحة وخدمة المواطنين.

وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين تنفيذا للقانون والتسهيل علي المواطنين فى تحركاتهم اليومية.

من ناحية أخرى، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية انه تم الانتهاء من أعمال إنشاء مستشفى القناطر الخيرية المركزى بنسبة 100% من الأعمال الإنشائية.

وأشار المحافظ إلى أنه جاري توريد الأجهزة الطبية حيث تم توريد 14 جهاز تنفس صناعي وتوريد أجهزة التعقيم والاسرة الداخلية والترولي وأسرة العناية المركزة وسيتم تسليم المستشفي بالكامل من خلال لجنة وزارة الصحة المحدد موعدها الشهر الجارى.

وأكد أنه وجه بالحفاظ على المعدات والأجهزة الطبية لحين فرشها من قبل المتخصصين، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على تشغيل المستشفى بكامل طاقتها الطبية في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن مستشفى القناطر الخيرية المركزى تم انشاؤها بتكلفة 283 مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و٣١ سرير عناية مركزة بالإضافة إلى ٢٤ حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوى المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة ٢٢٠ سريرا.