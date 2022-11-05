مخدرات وأسلحة نارية.. حبس7 عناصر إجرامية فى حملة أمنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس7 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات تم ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية ، وأمرت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.



وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.



أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 22 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 7 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية وضبط 13 قطعة سلاح نارى وابيض كما تم تنفيذ 7347 حكماً قضائيًا متنوعاً.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.