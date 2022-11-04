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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الهزار.. طالب يهشم رأس زميله بقالب طوب بالقليوبية

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

شهدت منطقة سنديون بمركز قليوب فى القليوبية إصابة طالب بجروح قطعية في الوجه وشرخ بالجمجمة واشتباه ارتجاج بالمخ إثر تعدي زميله عليه بقالب طوب خلال مشاجرة نشبت بينهما أثناء اللهو وجرى نقل المصاب لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى النيل للتأمين الصحي باستقبال طالب بإصابات متعددة بالرأس، وجارى إسعافه، وذلك خلال مشاجرة بقرية سنديون دائرة المركز.


وبإجراء التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، تبين إصابة "مصطفى أ م"، 13 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، مصاب بجروح قطعية بالوجه وشرخ بالجمجمة واشتباه ارتجاج بالمخ، على يد "ع م أ"، 15 سنة، طالب، ومقيمان منطقة سنديون دائرة المركز، باستخدام قالب طوب خلال مشاجرة نشبت بينهما أثناء اللهو، ما أدى إلى إصابته.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمود سرور والرائد عمرو رضوان من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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