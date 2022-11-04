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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 22 قضية اتجار مخدرات في حملة بالقليوبية

حملة بالقليوبية
حملة بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط 22 قضية مخدرات و13 قطعة سلاح نارى وأبيض خلال حملة أمنية شنتها مديرية أمن القليوبية بجميع أقسام ومراكز الشرطة وتم التحفظ على كميات مختلفة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد قيام حملة امنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وكذا استهداف بؤر ودواليب تجارة المخدرات.
اسفرت الحملة اتلى شارك فيها جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية عن ضبط 22 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 7 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية وضبط 13 قطعة سلاح نارى وابيض  كما تم تنفيذ 7347 حكما قضائيا متنوعا وتولت الجهات المعنية التحقيق .

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