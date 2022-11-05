المشدد 3 سنوات لشقيقين لشروعهما في قتل أب ونجله بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي وعضوية المستشارين محمد سمير التوني ومحمد عبد الواحد بحيري وأمانة السر إيهاب سليمان، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 3 سنوات لشروعهما في قتل أب ونجله وذلك على إثر خلافات سابقة بينهم.



كان المستشار أمجد المنوفي المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، أحال المتهم "كريم.س.ز" 28 سنة، و"زكي.س.ز"31 سنة إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا بعد أن شرع المتهمين في قتل "مصطفي.ع.م" و"عبد العظيم.م.م" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم علي إزهاق روحهما وذلك علي إثر خلافات سابقة فيما بينهم، وأعدا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "مطواة" وتعديا عليهما بالضرب مستخدما في ذلك الأسلحة البيضاء، فأحدثا بهما الإصابات المبينة بالتقارير الطبية قاصدين من ذلك قتلهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.