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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 3 سنوات لشقيقين لشروعهما في قتل أب ونجله بالقليوبية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي وعضوية المستشارين محمد سمير التوني ومحمد عبد الواحد بحيري وأمانة السر إيهاب سليمان، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 3 سنوات لشروعهما في قتل أب ونجله وذلك على إثر خلافات سابقة بينهم.

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كان المستشار أمجد المنوفي المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، أحال المتهم "كريم.س.ز" 28 سنة، و"زكي.س.ز"31 سنة إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا بعد أن شرع المتهمين في قتل "مصطفي.ع.م" و"عبد العظيم.م.م" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم علي إزهاق روحهما وذلك علي إثر خلافات سابقة فيما بينهم، وأعدا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "مطواة" وتعديا عليهما بالضرب مستخدما في ذلك الأسلحة البيضاء، فأحدثا بهما الإصابات المبينة بالتقارير الطبية قاصدين من ذلك قتلهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

القليوبية النيابة العامة محكمة الجنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات التقارير الطبية

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