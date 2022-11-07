جلسات علاجية لشيكابالا بمران الزمالك

يخضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسات علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش مران اليوم الاثنين.

وكان شيكابالا تعرض للإصابة بكدمة في مفصل الكتف خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام إنبي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومنح الجهاز الطبي شيكابالا راحة من تدريبات الكرة، على أن يؤدي تدريبات علاجية بشكل مستمر حتى تتلاشى الآلام التي يعاني منها في الكتف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.