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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: زيادة التبادل التجاري وفتح السوق الأرجنتينية أمام المنتجات المصرية

وزير الزراعة
وزير الزراعة

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وخوان خوسيه، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بدولة الأرجنتين، سبل تكثيف التعاون في المجال الزراعي والقطاعات المرتبطة به بين البلدين، وذلك خلال زيارته لشرم الشيخ للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف الـCOP27.

واستعرض الجانبان الإمكانيات المتاحة والتقنيات الزراعية بالبلدين، والتي يمكن أن تعزز علاقات التعاون المشترك، استنادا إلى التجارب الناجحة التي يمتلكها الجانبان في القطاع الزراعي من خبرات واسعة، خاصة في مجال البذور والتقاوي والتصنيع الزراعي.

وأكد الجانبان إمكانية التعاون في مجالات التقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة، والتي من شأنها المحافظة على خصوبة التربة وزيادة امتصاص الكربون الجوي، فضلا عن التعاون في مجال التعاونيات الزراعية وتطويرها وتحديث تشريعاتها والاستفادة بالتجربة الأرجنتينية في هذا الشأن، كذلك في مجال الاستزراع السمكي والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا القطاع الحيوي والتعاون في مجال الخدمات البيطرية والأمصال واللقاحات وبناء القدرات في مجال البحوث التطبيقية وبحوث الصحراء.

كما تم الاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي وفتح السوق الأرجنتينية أمام المنتجات الزراعية المصرية، كذلك نقل التجربة المصرية إلى الأرجنتين في مجال الإقراض لصغار المزارعين والتأمين على الثروة الحيوانية، نظرا لما لها من خبرات عريضة في هذا الشأن.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على صياغة مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين تشمل جميع مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها، فضلا عن تشكيل لجنة فنية زراعية لمتابعة موضوعات التعاون بشكل دوري ومكثف وتحديد نقاط التواصل للتنسيق في هذا الشأن، بحيث تكون العلاقات الزراعية الخارجية هي نقطة التواصل من الجانب المصري.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

الزراعة مؤتمر الأطراف السوق الأرجنتيني المنتجات الزراعية المصرية وزير الزراعة

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