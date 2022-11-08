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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يفوق التهديدات الأخرى

اكتشاف نشاط إجرامي على الإنترنت ينشر برامج متخفية بخدمات البث

صدى البلد

اكتشف باحثو كاسبرسكي العالمية أن مجرمي الإنترنت ينشرون تروجانات تجمع بيانات شخصية للضحايا، بمعدّل يفوق معدل انتشار البرمجيات الإعلانية غير المرغوب فيها بمقدار الضعفين، تحت ستار خدمات البث الشهيرة للأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية.

ويصبح المستخدمون عند تنزيل البرمجية الخبيثة التي يظنون بأنها تطبيق البث، عُرضة لخسارة بيانات اعتماد الدخول إلى حساباتهم وبيانات سداد المدفوعات. 

‏ووجد الباحثون أيضاً مخططَ احتيال نادراً يتمثل في عرض مجرمي الإنترنت على المستخدمين مسح رمز استجابة سريعة للفوز باشتراك سنوي في إحدى خدمات البث، ولكن يجري توجيههم بدلاً من ذلك يعيدون إلى صفحة تصيّد.

وحلّل الخبراء المحاولات المكتشفة للهجوم بالبرمجيات الخبيثة وغير المرغوب فيها التي تحتوي على أسماء منصات البث الأكثر شيوعاً، للحصول على صورة واضحة للمشهد الحالي للتهديدات المرتبطة بخدمات البث.

وواجه المستخدمون عند البحث عن مصادر بديلة لتنزيل تطبيق بث أو حلقة من مسلسل ما، أنواعًا مختلفة من البرمجيات الخبيثة، بينها تروجانات وبرمجيات تجسّس ومنافذ خلفية وبرمجيات أعلانية.

‏ وتأثر 35% من المستخدمين الذين واجهوا تهديدات متخفية بهيئة خدمات البث في العام 2022، بالتروجانات، التي شكّلت أكثر من ضعفي برمجيات الإعلانات (15%) المصمّمة لعرض إعلانات غير مرغوب فيها على الشاشة.

‏ ومن المرجّح، بسبب تنزيل برمجية من موقع غير معروف، أن يفقد المستخدم بياناته الشخصية وحساباته وأمواله.

 

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