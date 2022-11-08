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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلان المشروع الفائز في مسابقة التحدي الأخضر للاستدامة

مسابقة التحدي الأخضر
مسابقة التحدي الأخضر

اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات مسابقة "التحدي الآخر للاستدامة" بمركز شنايدر للاستدامة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وسباستيان ريز رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي.
وأقيمت المسابقة بالتنسيق بين جامعة الملك سلمان الدولية وإحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، وبالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، وذلك بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.
وتضمنت المسابقة مشاركة نحو 27 طالبًا، واستمرت على مدار شهرين تقريبًا، وتضمنت المسابقة برنامج تدريبي لإمداد الطلاب بمهارات ريادة الأعمال المجتمعية والتقنيات والخبرات الأساسية، وتحويل أفكارهم وابتكاراتهم لمشروعات ناشئة ومستدامة لخدمة مجتمعاتهم المحلية، بهدف تمكين الطلاب والشباب من مواجهة تحديات المناخ عن طريق تقديم حلول مبتكرة.
وبالنسبة لأفكار المشروعات التي تأهلت للتصفيات النهائية للمسابقة تضمنت: إعادة استخدام المياه المستعملة نظام الرش الشمسي في الري، ومعالجة المياه المستعملة وإعادة تدويرها، وتوفير غلاف مبتكر لتحسين عمر البطارية وكفاءتها، وتطبيق إلكتروني لتقليل هدر الطعام وتوفيره لشركات التكنولوجيا الحيوية والمواد ، وإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية تربط بين صانعي الحرف اليدوية البدو بالمستهلكين، وتصميم وتطوير الحلول المتعلقة بالعمران الأخضر للمجتمعات المحلية، وتطوير وتصميم واجهات موفرة للطاقة، ونموذج الطاقة المائية الشمسية الهجينة للحصول على الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية، هذا بالإضافة لمشروع تدوير بقايا الغذاء من خلال التطبيقات الذكية، ومشروع لإدارة طاقة البطاريات وتوفير استهلاكها ورفع كفاءتها.
وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء: إن مشاركة طلاب جامعة الملك سلمان في هذه المسابقة، وابتكار أفكار وحلول عملية للتعامل مع التحديات المتنوعة في المحافظة، يعزز روح الانتماء لديهم والشعور بأهمية وتأثير المشاركة المجتمعية الفعالة، كما يؤكد من ناحية أخرى على ثقة كبرى الشركات العالمية في قدرات وإمكانيات المجتمع المصري على حل مشكلاته بنفسه من خلال قدرات ومواهب أبنائه.
وأكد المحافظ أن تعاون محافظة جنوب سيناء مع الشركات العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظة يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في مصر، خاصة أن هناك تعاون في عدد من مشروعات ومبادرات الاستدامة التي ستستمر لما بعد انتهاء أعمال مؤتمر المناخ، بما يعود بفوائد متعددة على المجتمع السيناوي، مثل مبادرة تطوير المحافظة بيئيًا وتزويدها بشاحن شنايدر للسيارات الكهربائية وغيرها .

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