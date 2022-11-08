صالون مقامات يحيي ذكرى وفاة المطرب عبد الغني السيد

يقيم بيت الغناء العربى "بقصر الأمير بشتاك" - بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية "صالون مقامات"، بالاشتراك مع البرنامج الثقافى بالإذاعة المصرية، حيث يحيي الصالون الذكرى الستين لوفاة المطرب الراحل عبد الغني السيد، وذلك فى السابعة والنصف مساء الخميس 10 نوفمبر الجاري.

يستضيف الصالون محمد عبد الغني السيد ابن المطرب الراحل، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان أحمد الوزيري، صوليست دار الأوبرا، والذي يقدم مجموعة من أغاني عبد الغني السيد، منها "بايعني ولا شاريني"، "على الحلوة والمرة"، "البيض الأمارة"، و"أنا وأنت في الهوى".

يستعرض الصالون تاريخ عبد الغني السيد، الغنائي والتمثيلي، وعمله فى وظائف حرفيه عديدة، حتى لعبت الصدفة دور في دخوله عالم الفن حين سمعه الملحن "زكي مراد"، والد الفنانين "ليلى مراد، منير مراد"، وقرر تبنيه فنياً، وقدمه في العديد من الأفراح والمناسبات، حتى أصدر إسطوانة "نسيتي حبي بعد اللي كان" والتي حققت له شهرة كبيرة، ليقتحم بعدها مجال التمثيل من خلال فيلم "وراء الستار" عام 1937.

جدير بالذكر أن صالون مقامات فكرة الفنان القدير الراحل محسن فاروق، وتعد حلقاته وتقدمه الناقدة الموسيقة الدكتورة إيناس جلال الدين مدير عام الموسيقى والغناء في الإذاعة المصرية.