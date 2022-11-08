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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميقاتي: تنظيم مصر لقمة المناخ ممتاز.. وعلى العالم التعاون للحد من التغيرات

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

أشاد  نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، بتنظيم مصر لـ قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ . 

 

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وقال نجيب ميقاتي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  أكثر من 100 رئيس دولة متواجدين في شرم الشيخ لحضور قمة المناخ ".

 

وأضاف نجيب ميقاتي :" تنظيم مصر لقمة المناخ رائع وممتاز والكل يقوم بواجبه على اكمل وجه في مصر "، مضيفا:" هذا يعتبر ثاني مؤتمر احضره في شرم الشيخ ".

 

 وتابع نجيب ميقاتي :"  تغير المناخ قد يكون أمر ثانوي لدى البعض  لكن اليوم نؤكد أن تغير المناخ امر أساسي وليس ثانوي  لأنه مرتبط بالأمن الغذائي".

 

 واكمل نجيب ميقاتي :" على كل دولة أن تقوم بواجباتها للحد من التغير المناخي وعلى كافة دول العالم التعاون معا للحفاظ على المناخ ".

 

نجيب ميقاتي قمة المناخ المناخ شرم الشيخ اخبار التوك شو

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