ميقاتي: تنظيم مصر لقمة المناخ ممتاز.. وعلى العالم التعاون للحد من التغيرات

أشاد نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، بتنظيم مصر لـ قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ .

وقال نجيب ميقاتي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أكثر من 100 رئيس دولة متواجدين في شرم الشيخ لحضور قمة المناخ ".

وأضاف نجيب ميقاتي :" تنظيم مصر لقمة المناخ رائع وممتاز والكل يقوم بواجبه على اكمل وجه في مصر "، مضيفا:" هذا يعتبر ثاني مؤتمر احضره في شرم الشيخ ".

وتابع نجيب ميقاتي :" تغير المناخ قد يكون أمر ثانوي لدى البعض لكن اليوم نؤكد أن تغير المناخ امر أساسي وليس ثانوي لأنه مرتبط بالأمن الغذائي".

واكمل نجيب ميقاتي :" على كل دولة أن تقوم بواجباتها للحد من التغير المناخي وعلى كافة دول العالم التعاون معا للحفاظ على المناخ ".